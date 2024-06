Nacionalni interes

Ko se je Slovenija osamosvojila, je bil cilj jasen. Čas je bil, da se uresničijo tisočletne sanje naših prednikov. Naenkrat je nemogoče postalo mogoče. Dobili smo svojo lepo, urejeno in samostojno državo. Podobne namene so imeli tudi drugi. V boju za nastanek Izraela je David Ben Gurion brutalno razlagal potrebo po normalni državi s stavkom: »Tudi mi hočemo imeti svoje tatove in svoje kurbe.« Zgodnja faza slovenske državnosti je bila zaznamovana z enostavno parolo: »Treba je zaščititi nacionalni interes.« Tudi mi smo potrebovali naše tatove, naše kurbe, pa tudi naše podjetnike, naše poslovneže in naše bogataše.