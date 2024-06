Danes je dostop do Idrije, tudi zaradi novih in »širših« cest, veliko bolj prijazen, kot je bil nekoč, zato kraj tudi ni več tako »oddaljen« od prestolnice. Žal je povezava še vedno​ možna skoraj izključno z osebnim avtomobilom, na voljo je še avtobus, katerega vozni red pa je za konec tedna močno okrnjen. Z vlakom si ne gre pomagati, saj vas bo pripeljal le do Logatca, za pot od tu dalje pa bo treba sesti na avtobus. A zato je Idrijsko hribovje pisano na kožo kolesarjem, saj nudi izbor slikovitih kolesarskih poti z nepozabnimi razgledi. Z e-kolesi, ki jih lahko najamete v Hostlu Idrija ali Hotelu Jožef, bo vožnja lažja in polna novih doživetij. Naj omenimo, da Idrijsko hribovje ponuja pester izbor tematskih poti. Od skupno 24 jih lahko osem tudi prekolesarite. Kolesarske poti so različne, od lahkih ravninskih prog za družine do najzahtevnejših poti za izkušene kolesarje. Vzponi na idrijske vrhove bodo obiskovalce prevzeli z nepozabnimi razgledi, na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji spusta.

Družinska doživetja

Če ste med redkimi, ki so spregledali informacijo, da tam najdemo Unescov Globalni geopark Idrija, naj vam povemo, da gre za posebnost ne samo Slovenije, ampak tudi Evrope. Prepletanje alpskega in kraškega sveta je Idrijo obogatilo s pestrimi naravnimi pojavi, vedno nas bo tja vlekla tudi kulinarika, prav tako je zanimiv tamkajšnji podzemni svet.

Zanimiv družinski izlet – tudi za otroke – je obisk Antonijevega rova, enega najstarejših ohranjenih vhodov v idrijski rudnik. To je drugi največji živosrebrov rudnik na svetu! Antonijev rov, ki je danes del turistične ponudbe, so sicer odprli leta 1500. Izkopavanje rude je trajalo do leta 1987, ko se je začel postopek zapiranja rudnika živega srebra. Tu lahko obiskovalci zakorakajo v svet idrijskih knapov, raziskujejo rove in vidijo, kakšno je bilo v resnici njihovo delo. Če imajo srečo, srečajo tudi nagajivega rudniškega škrata Perkmandlca. Polnoletni lahko poskusijo geruš, grenko pelinovo žganje, s katerim so si knapi pod zemljo lajšali hrupne in prašne dneve brez svetlobe. Z otroki do 10. leta starosti se lahko obiskovalci odpravijo tudi na voden lov na skriti zaklad v Topilnici Hg. Otroci se skozi igro seznanijo z lastnostmi in uporabnostjo živega srebra. Doživetje najmlajše spodbuja k raziskovanju, krepi njihovo radovednost in iznajdljivost, pritegne pa tudi starše in skrbnike. V magičnih pregrinjalih se odpravijo na lov za zakladom in ob pravilno rešenih nalogah dobijo potrdilo o opravljenem alkimističnem tečaju.

Če kdo želi dopust v Idriji načrtovati z družino, naj mu namignemo, da Idrijske Krnice nudijo nepozabna doživetja

Gre za razpotegnjeno hribovsko vas, ki se razteza na nadmorski višini od 850 metrov do nekaj več kot 1000 metrov. Poleg neokrnjene narave in pristnosti domačinov, ki tu pretežno živijo od kmetijstva, so obiskovalci deležni tudi iskrene gostoljubnosti. Če s telefonskim klicem najavite svoj prihod, vas bodo na večini kmetij lepo sprejeli in vam tudi ponudili nekaj lastnih izdelkov. Te prav tako lahko kupite in si jih odpeljete domov. V Idrijskih Krnicah je doma tudi Hiša zelišč, kjer po načelih ekološke pridelave vzgajajo, ročno nabirajo, naravno sušijo in po receptih starih mam pripravljajo čaje, likerje ter mazila iz okrog 60 različnih zdravilnih rastlin. Otroci lahko prisluhnejo zgodbam iz Vrta vile Sibile. Bolj pogumni pohodniki se bodo z veseljem povzpeli na Jelenk (1106 metrov), najvišjo vzpetino na Krniški planoti. Z Lokvarskega vrha se ponuja razgled na vse strani neba. Turisti, ki se odločijo za oddih in sprostitev v objemu narave, lahko v Hiški na Griču v Idrijskih Krnicah uživajo v miru, tišini, neokrnjeni naravi in razgledih na gore vse do Triglava. Oprema hiške je narejena iz naravnih materialov iz lokalnega okolja, pred hiško je na voljo tudi večji vrt, kjer si gostje na ognjišču lahko zakurijo. V zadnjem letu so lastniki ponudbo razširili in dodali zunanjo masažno vročo kad ter finsko savno v prav posebnem, ločenem ambientu – vojaškem bunkerju iz časa med obema vojnama.

Ko zadiši po okusih Idrije

Kdor želi okusiti najboljše z Idrijskega, mora poskusiti dobrote s certifikatom odličnosti »Idrija izbrano«, ki priča o visoki kakovosti, sonaravni pridelavi in lokalnem poreklu. V Centru za obiskovalce Geoparka Idrija, ki predstavlja izhodišče za potepanje po tem območju, za obiskovalce pripravljajo degustacije dobrot, ki se ponašajo s certifikatom »Idrija izbrano«: habance, ocvirkovce, želševke, geruša, mlečnih in mesnih izdelkov, meda, čajev ter ostalih tradicionalnih dobrot lokalnih proizvajalcev, vključenih v kolektivno idrijsko blagovno znamko. S kraft pivovarno Zajc se je v idrijsko-cerkljanske kraje vrnilo varjenje piva. Poleg različnih stilov in okusov piva v pivovarni ponujajo tudi celovito doživetje z vodenim ogledom in degustacijo piv ter prigrizkov iz lokalnih surovin. Tistim, ki nimajo časa ne za eno ne za drugo, pa lahko zagotovimo, da bodo v vsaki domači gostilni, v katero bodo zavili, navdušeni nad lokalno kulinariko. Seveda pa je treba vedeti, kaj se na Idrijskem je. To sta denimo ocvirkovca in smukavc ter seveda žlikrofi, ki jih je mogoče poskusiti tudi na vsakoletnem prazniku idrijskih žlikrofov. Letos bo ta praznik 24. avgusta.

Znamenitosti Idrije, ki jih ne gre spregledati Za aktiven, lahko le vikend oddih je vredno obiskati idrijske Rake in Divje jezero z Jezernico, najkrajšo reko v Sloveniji. V poletnih mesecih prija skok v vodo na priljubljenem naravnem kopališču v Idrijski Beli. Vredne pozornosti so tudi klavže na Idrijci, Belci ali Kanomljici. Če ostane še kaj časa, se lahko odpravite do slapu Ovčjak.

Letos že 42. Festival idrijske čipke Od 14. do 16. junija se bo v Idriji odvil eden največjih etnoloških festivalov v Sloveniji, 42. Festival idrijske čipke, ki letos poteka pod sloganom »Pop-up čipka«, ambasadorka idrijske čipke pa bo glasbena skupina Joker Out. Bogat strokovni program, ki obsega kar 18 različnih inovativnih razstav idrijske čipke na 11 različnih lokacijah v mestu in delavnico klekljanja, dopolnjuje tudi izjemen spremljevalni program z glasbenimi nastopi (Big foot mama, Jure Lesar, Divje jezero, Tinkara Kovač, TaČmi Brass Band, Vagabundi), plesno produkcijo (Tjaša Bucik, Plesni klub Idrija, Plesna šola Nastje Lakner Čavlović), sejmom domače in umetnostne obrti ter klekljarskih pripomočkov (več kot 60 razstavljalcev), animacijo za otroke, brezplačnim vodenim ogledom mesta ter kulinarično ponudbo s tradicionalnimi idrijskimi žlikrofi. Seveda pa je srce festivala nedeljsko državno tekmovanje v znanju klekljanja za otroke in odrasle, v organizaciji Čipkarske šole Idrija, na katero se je na predtekmovanjih uvrstilo več kot 180 otrok iz celotne Slovenije.