Pri nas velikokrat slišimo, da se v mestih nič ne dogaja, da mesta ne živijo, da ni v njih ničesar zanimivega. Pa to ni res, če znamo pogledati okoli sebe, nam stavbe in zgodovina mest ponujajo veliko priložnosti za preganjanje dolgčasa, preživljanje prostega časa na prostem ter za zabavo in učenje.

Prav zaradi tega se je arheologinja dr. Vesna Merc odločila, da najprej ustvari igro za družine na ulicah svojega rodnega mesta Ptuj, potem pa je zasnovala dodatno igro še v njej ljubem obmorskem mestecu Piran. »Piran se mi je od nekdaj zdel naše najlepše obmorsko mesto. Med študijem sem se navdušila nad zgodovino solinarstva in odličnimi raziskavami arheologov in zgodovinarjev, ki se ukvarjajo s podvodno arheologijo, izkopavanji obmorskih mest in zgodovino primorskih krajev. Ugotovila sem, da Piran skriva zelo zanimive, skoraj pozabljene zgodbe, ki jih obiskovalci sploh ne poznamo, a bi jih za razumevanje mesta pravzaprav morali poznati,« je povedala Merčeva, ki se je odločila združiti svojo strast do pripovedovanja zabavnih zgodb o preteklosti in snovanja iger ter ljubezen do Pirana.

Igra, ki poveže družino

Starši imajo pogosto dva povsem različna pristopa pri krojenju izletov in izbiri aktivnosti, včasih celo destinacije, preveč po željah otrok ali po svojih interesih, kar lahko vodi v odpor otrok in slabo voljo pri obojih. Zato sogovornica priporoča srednjo pot. »Redke so dejavnosti, kot je naš arheolov, ki je namenjen aktivnim staršem (ali pa dedkom in babicam), ki jih zanima kulturni turizem, in otrokom, starim od 5 do 13 let, a na način, da je ogled po mestu večurna zabavna igra za vso družino,« je povedala in dodala, da kot mati tudi sama ogled muzeja popestri s kakšno igro. »Nekoč smo malčka zaposlili s tem, da je med portreti graščakov iskal živali.«

Člani ekipe, ki stojijo za piranskem arheolovom, so mladi starši, ki so se zaradi vse večje izpostavljenosti otrok digitalnim napravam odločili za drugačen pristop. »Mislimo, da je čas, ko se družina odpravi na izlet ali dopust, odlična priložnost, da se družinski člani med sabo bolj povežejo in vsaj takrat pozabijo na ekrane,« je povedala, hkrati pa dodala, da je družinsko igranje takšnega lova na arheološke skrivnosti odlična priložnost za skupno reševanje nalog. »Obe igri, ptujska in piranska, vsebujeta kljub temu po eno enako nalogo, ki zahteva tudi pametni telefon ali fotoaparat, to je, da ustvarijo prav posebno družinsko fotografijo – selfi, s Tartinijem v Piranu in Trajanom na Ptuju.«

Začetek lova izberete sami

Pot arheolova vodi od Rokovega trga do obzidja, nato do cerkvenega kompleksa, potem proti Punti, nato odkrivamo območje starega piranskega centra okoli Prvomajskega trga. »Potem raziskujemo arheološke ostaline na Židovskem trgu, ob Obzidni ulici preučimo, koliko manjši je bil včasih Piran, nato pa se napotimo proti Tartinijevemu trgu. Najbolj zagreti se potem odpravijo še do parka pri Pomorskem muzeju in do minoritskega samostana,« pove in ob tem prizna, da je bil izbor najatraktivnejših točk dolg proces, ki je vseboval študij literature o arheoloških raziskavah v Piranu in številne obiske mesta ter testiranje izbranih zanimivih točk. Tako so bile izbrane najatraktivnejše točke Pirana. »Na njih izpostavimo manj poznana dejstva in pokažemo arheološke ostaline, ki jih sicer mnogo obiskovalcev sploh ne opazi. Posebno pozornost smo posvetili temu, da so vse lokacije ugank in nalog prosto dostopne ob kateri koli uri ali dnevu, tako da je mogoče igro odigrati tudi zjutraj ali zvečer ter ob praznikih.«

Prav tako je igra zastavljena tako, da se lahko začne kjer koli na začrtani trasi. Igralci, ki pridejo z javnim prevozom ali iz smeri Portoroža, jo začnejo na Rokovem trgu oziroma Trgu bratstva. Tisti, ki parkirajo v GH Arze, začnejo igro pri obzidju. Kdor pride iz Fiese, začne igro pri cerkvenem kompleksu sv. Jurija. Preostali pa lahko začnejo na Tartinijevem trgu. Arheolov traja okoli tri ure, lahko pa se igro vmes prekine za kosilo, sladoled ali kopanje in nadaljuje po želji igralcev.

Knjižica je na voljo v tiskani različici in jo je mogoče naročiti v spletni trgovini www.arheolov.si. Če pa ste že na Obali, jo lahko kupite v Turističnoinformacijskem centru (TIC) Portorož, TIC Piran na Tartinijevem trgu ali v piranskem Akvariju. V pripravi je tudi že angleška verzija arheolova po Piranu.