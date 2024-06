Festival se bo začel 10. junija ob 21. uri na ljubljanskem Kongresnem trgu, ko je napovedan koncert Simfoničnega orkestra SNG Maribor pod taktirko mladih dirigentov Daše Černe in Jakoba Barbe ter mladimi slovenskimi solisti, sopranistkama Pio Novak in Gajo Sorč ter tenoristoma Gregorjem Ravnikarjem in Maticem Zakonjškom. Kot solist bo nastopil tudi violinist Rok Zaletel. S koncertnim programom se bodo poklonili 200. obletnici rojstva Bedricha Smetane in 100. obletnici smrti skladateljev Giacoma Puccinija in Gabriela Faureja. Na uvodnem koncertu bo mogoče slišati tudi noviteti slovenske skladateljice nove generacije Aleksandre Naumovski Potisk. Ta se bo 21. avgusta v ljubljanskem Mestnem muzeju predstavila še s premiero komorne opere Iliada.

Novost letošnje sezone je čezmejni projekt Prečkanja, ki je povezan tudi z Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica in Gorica 2025. V okviru projekta bodo pod umetniškim vodstvom pianista Aleksandra Gadžijeva in v sodelovanju z Glasbeno matico Furlanije - Julijske krajine pripravili mednarodni mojstrski tečaj klavirja in serijo koncertov.

V slovenski prestolnici bo osrednje festivalsko prizorišče Mestni muzej. Tam bodo med drugim 21. junija z večerom novitet in ansamblom profesorjev ljubljanske Akademije za glasbo Camerata Academica obeležili praznik glasbe. Premierno bo zazvenelo šest novih kompozicij slovenskih skladateljev Marka Munija Mihevca, Klare Mlakar, Jana Trillerja, Tilna Slakana, Aleksandre Naumovski Potik in Klemna Lebna.

Med številnimi vrhunskimi tujimi glasbeniki na festivalu je vodja projekta Imago Sloveniae Jan Kern izpostavil Godalni kvartet Aron, violinistko kazahstanskih korenin Ajmo Musahadžajevo in portugalskega pianista Bernarda Santona. Kot dragulj letošnjega poletja je Kern označil gostovanje Salzburškega deželnega pihalnega orkestra v ljubljanski stolnici 18. julija.

Po besedah Kerna se Imago Sloveniae letos sooča z občutnim zmanjšanjem javnih sredstev, rožnato pa tudi ni pri pridobivanju sponzorskih sredstev, zaradi česar bodo letos v okrnjeni obliki zveneli Jazz oder in Noči v Stari Ljubljani. V okviru prvega bodo na ljubljanskem Gornjem in Starem trgu nastopili slovenski in tuji jazzovski mojstri. V okviru Noči v Stari Ljubljani, ki je največji mednarodni poulični festival etno in jazz glasbe v prestolnici, pa bo letos potekal še Mednarodni muzikološki simpozij z naslovom V novi preobleki: Ljudskoglasbena in plesna preporodna gibanja.