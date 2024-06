Požirek za mrtve kot tematizacija vode

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše Ljubljana bo do 20. junija odprta razstava Splavi po reki Lethe, ki si jo je kot kurator in producent zamislil Matej Tomažin, direktor Zavoda Artopolis. K sodelovanju je povabil tri umetnike, Anžeta Šmalca, Jona Žagarja in Uršo Čuk, ki z izrazito različnimi umetniškimi pristopi začrtajo razgibano pripoved nekje na presečišču mitološkega, intimnega in distopičnega.