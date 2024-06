Letošnji program poleg knjižnega sejma prinaša živahne pogovore, literarna branja in interpretacije pesmi, podelitev dveh nagrad na področju knjige pa tudi glasbo in performans. Posebej skrbno so zasnovani dogodki in literarne ustvarjalne delavnice, namenjeni otrokom. Med 7. in 9. junijem od 10. do 20. ure bo na vrtu tudi knjižni sejem, ki vabi po najnovejše knjige slovenskega založništva in samozaložništva. V akciji S knjigo po Kulturni soseski vsak nakup knjig po sejemskih cenah prinaša popuste pri nakupu brezalkoholnih napitkov v gostinskem delu vrta ter vstopnicah za razstave, muzeje in predstave v Kulturni soseski.