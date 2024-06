Letošnji poletni utrip srednjeveške Škofje Loke bo v veliki meri zaznamovala težko pričakovana prenova Mestnega trga in Klobovsove ulice. Medtem ko gradbeni stroji tam brnijo že od februarja in dela potekajo po predvidenem načrtu, se prebivalci Škofje Loke pripravljajo na zaznamovanje občinskega praznika. S slavnostno akademijo in podelitvijo občinskih priznanj ga bodo na Loškem gradu zaznamovali 28. junija, že pred tem in po tem pa jih čaka vrsta drugih dogodkov.

Vse do konca poletja bo namreč v Škofji Loki skupno več kot 115 prireditev za vse starosti in okuse. V tem mesecu bodo v okviru Javnega zavoda 973 in Turizma Škofja Loka organizirali deset tradicionalnih glasbenih, športnih, kulinaričnih in prazničnih prireditev, poletne mesece pa bo zaznamovalo 32 koncertov. Bogat bo tudi program v Sokolskem domu, kjer si bo mogoče ogledati pet razstav ter obiskati 14 literarnih in ustvarjalnih dogodkov letošnje Bralnice. Ta bo poleti odprta za vse, ki si želijo mirnega in senčnega kotička ter preživljanja časa s knjigo v roki.

»V naše mesto vabijo številni večji in manjši festivalski dogodki, ki se bodo vrstili v juliju in avgustu ter se zaključili z vsakoletno Pisano Loko. Ponudili bodo raznolik in pester program večinoma brezplačnih dogodkov,« je v goste povabila direktorica Javnega zavoda 973 Jana Fojkar.

Na novo odkriti mestni kotički

Med pestrim dogajanjem so v zavodu izpostavili tudi Dneve piva in kulinarike, ki se bodo začeli že ta petek, ko bodo lokalne restavracije, bari in ponudniki ulične prehrane v svojih obratih 14 dni ponujali jedi, ki so jih pripravili s pivom. Teden dni kasneje bodo mestno jedro zaznamovali obiski didžejev z različnih koncev države, ki bodo gostovali v lokalih po vsej Škofji Loki, ob številnih plesnih odrih pa bodo nastopili tudi na odru na Trgu pod gradom. Druga polovica julija bo v znamenju različnih delavnic, od cirkuške, video- do literarne, filmske projekcije, pogovornih večerov, predstav in sejma gramofonskih plošč.

»Letos, ko praznujemo 1051 let od začetka našega mesta oziroma njegove prve pisne omembe, bo zopet pestro in zabavno. Lani smo namreč načrtovali jubilejno praznovanje 1050. obletnice, a se je to zaradi avgustovskih poplav spremenilo v strašno zgodbo leta,« je povedal župan občine Škofja Loka Tine Radinja.

Po njegovih besedah občina večino sredstev še vedno namenja za sanacijo po poplavah, ob tem pa, kot že omenjeno, v enem najlepših slovenskih srednjeveških mest intenzivno poteka tudi obsežen projekt prenove Mestnega trga. Ta bo v veliki meri vplival tudi na potek poletnega dogajanja. »Pred nami je malce zahtevnejša organizacija poletnih prireditev, a smo se z organizatorji zelo potrudili in skupaj odkrili nove prireditvene mestne kotičke ter se prilagodili obstoječemu stanju zaradi gradbenih del,« je še dodal škofjeloški župan.