V poplavah v Južni Afriki najmanj 18 mrtvih

V poplavah, ki so prizadele vzhodno obalo Južne Afrike, je umrlo najmanj 18 ljudi, so danes sporočile lokalne oblasti. O žrtvah in uničenih domovih zaradi poplav, ki so posledica močnih nalivov, so poročali iz provinc East Cape in KwaZulu-Natal.