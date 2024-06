V sklopu ustvarjalnega dne bodo organizirane številne delavnice. Preizkusili se boste lahko v različnih ročnih delih, na primer vezenju, risanju, kvačkanju, šivanju, izdelavi kadila. Na večino delavnic se je treba predhodno prijaviti, cena za posamezno delavnico znaša od 3 do 12 evrov, vanjo pa je vključen tudi material, ki ga boste potrebovali. Vsekakor velja poudariti, da boste na vseh delavnicah izdelali unikaten izdelek in ga tudi odnesli domov.

Izdelaj kadilo iz sivke

Delavnice Kadilo, ki se bodo začele ob 9.30, 12., 14. in 17. uri, bo vodila Nika Korošec. Vsak udeleženec si bo izdelal svoje kadilo, in sicer iz sivke, žajblja in rožmarina. Največje število udeležencev delavnice je 12 oseb, predhodna prijava na delavnico pa ni potrebna. Z Vido Matičič Malnaršič boste ob 11.30 in ob 16. uri ustvarjali sveče iz čebeljega voska. Obvezna je prijava na izkredence@vidamaticic.com. Tudi prva delavnica poslikave bombažne torbe, ki jo bo vodila Andreja Kocjan, po izobrazbi likovna pedagoginja, se bo začela ob 9.30, naslednja pa bo ob 15. uri. Na delavnici boste imeli priložnost, da si čisto po svoje in unikatno poslikate bombažno torbo. Ves material in pripomočke za poslikavo boste dobili na delavnici. Svojo novo, poslikano bombažno torbo boste seveda lahko po končani delavnici odnesli s sabo. Obvezna je prijava, in sicer na krasnicvet.si@gmail.com.

Ob 10. uri se bo začela delavnica Kvačkanje, primerna pa je za tiste, ki že poznajo osnove kvačkanja. Izdelovali boste kvačkan priljubljen modni dodatek za lase, elastični trak iz mehke preje. Za material, tako prejo kot elastiko, bo poskrbljeno, s seboj pa prinesite kvačko številka 5, če je nimate, to sporočite ob obvezni prijavi na mavricnanitka@gmail.com. Še to: delavnica je primerna za starejše od 12 let. Ob desetih dopoldne se bo začela tudi delavnica Ročno vezenje, ki jo bo tudi ob 15. uri vodila Nika Korošec. Izdelovali boste ročno vezene lanene lasne sponke z motivom vrtnice in pikic, vabljeni pa so vsi, ki so stari vsaj 9 let. Vse pripomočke boste dobili na sami delavnici, ki je primerna tudi za tiste, ki še nikoli niste držali igle v rokah. Obvezna prijava na info@lanika-atelier.com.

*** Na najrazličnejših delavnicah se boste prihodnjo nedeljo lahko naučili različnih ročnih spretnosti, vezenja in risanja pa tudi kvačkanja, šivanja in izdelave kadila.