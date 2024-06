Do Vrhnike ni zapleteno priti. Tja se lahko pripeljete po avtocesti, če pa morebiti manjka vinjeta, lahko na pomoč priskoči pot po »stari« cesti, ki pelje med številnimi polji, ki napovedujejo zelenost same Vrhnike. Zaradi urejenosti kolesarskih poti bo tistim s trmo ali dobro telesno pripravljenostjo kolesarjenje v mesto Ivana Cankarja tudi prijeten izziv.

Sprehod z vodnikom

Če želite začutiti Vrhniko v vsej njeni biti, vam svetujemo, da jo odkrivate v družbi izkušenega vodnika. Kajti samo on vam bo znal pokazati, kje je najslavnejši Vrhničan na svoj prvi šolski dan padel v veliko lužo in kje je zapravil groš, zanj pravo bogastvo, za dateljne in ugotovil, da mu sploh niso všeč. Na Vrhniki nanj poleg njegove spominske hiše opominjata še spomenik in tematska pot, ki s sedemnajstimi obeležji pripoveduje zgodbo o življenju Ivana Cankarja. Med drugim vodi do »enajste šole pod mostom« in cerkve Sv. trojice, ki ju Cankar večkrat kot tridesetkrat omenja v svojih delih. Pot se konča v Močilniku, ob izvirih reke Ljubljanice.

Če ste o Cankarju vse, kar vas je zanimalo, že izvedeli v šoli, se z vodnikom lahko odpravite na dve uri dolg ogled mestnega središča. Na svoji poti boste izvedeli več o arheoloških najdbah na širšem območju Vrhnike, ki kažejo na prisotnost in delo človeka na tem območju že v prazgodovini. Na poti boste več izvedeli o rimskem obdobju, pa o Valvasorjevem času in zlati dobi Vrhnike, ki jo je mesto doživelo v 17. stoletju.

Družinska doživetja

Vrhnika je tudi vključena v pravljično-doživljajsko transverzalo po Sloveniji, ki jo razvija zavod Škrateljc. Doživetje Tempelj zmaja Lintverna se prične na parkirišču pri Štirni pod Planino. Pot je dolga 4500 metrov v eno smer, zadnji kilometer poti je prava planinska pot, ki zahteva pohodno obutev. Pot lahko kombinirate s kolesarjenjem do Koče pri Starem malnu. Mogoč je tudi dostop z avtom po makadamski cesti (3 kilometre) do parkirišča v bližini Koče v Starem malnu. Lahko pa se podate na najbolj zamočvirjeno dogodivščino, Pot močvirskih škratov na Mali plac. Urejena lahka pohodna pot, dolga 3,2 kilometra, z višinsko razliko 96 metrov, se prične v športnem parku Bevke. Prvi del poteka skozi vas Bevke, nato pa zavije na osamelec Kostanjevica, se vzpne na vrh osamelca, spusti proti naravnemu rezervatu Mali plac ter se vrača v športni park Bevke.

Zanimiva družinska dogodivščina je speljana tudi med Vrhniko in Logatcem. Na poti Smaragdne dogodivščina ob Ajdovskem zidu, projekt je nastal v okviru CLAUSTRA, spoznate Rimljane in njihove sledi v naših krajih, a tudi reči, ki so še danes žive iz tega časa (rimske številke, latinski izreki …). Pa ne samo to, odkrili boste tudi nadvse zanimivo naravo, ki obdaja Ajdovski zid. Na poti morate opazovati naravo okoli sebe, da odkrijete skrite latinske izreke in žige, vse skupaj pa zberete v beležki, ki jo prevzamete v TIC Vrhnika.