Vsi, ki so jo obiskali, soglašajo, da gre za enega najbolj slikovitih in divjih kotičkov Balkanskega polotoka. Gorata država, ki jo krasijo številni zeleni narodni parki, na severozahodu meji na Črno goro, na severovzhodu na Kosovo, na vzhodu na Severno Makedonijo ter na jugovzhodu in jugu na Grčijo. Več kot 360 kilometrov dolga obala navdušuje z mnogimi čudovitimi plažami, ki jih oblivata Jadransko in Jonsko morje.

Živahni prestolnici Tirani je najbližji Drač, drugo največje albansko mesto, ki je s svojim ogromnim pristaniščem pomembno gospodarsko in turistično središče. Je raj za dopustnike, ki prisegajo na ležernost in udobje hotelskih storitev, gurmanske večerje, sprehode po obalni promenadi in posedanje v lokalih, medtem ko tamkajšnje plaže zaradi črno obarvane mivke in trume turistov niso preveč vabljive. Turistično oblegani privlačni morski letovišči sta tudi Vlora in Saranda, medtem ko kraljevsko mesto zagotovo pripada Ksamilu na najjužnejšem delu albanske riviere, od koder pogled seže na grški otok Krf. Obmorsko mestece se ponaša s turkiznim morjem, snežno belimi peščenimi plažami, zelenimi otočki, neobljudenimi kotički in tudi najprestižnejšo ponudbo za najzahtevnejše morske dopustnike.

Adrenalinsko do slikovitih gorskih vasic

Morski užitki pa niso edino, kar iz leta v leto v Albanijo privablja več turistov. Samosvoja država namreč slovi tudi po pristnem gostoljubju, prijaznosti, zasanjanih gorskih vasicah, odlični kulinariki, ki prepleta balkanske in mediteranske dobrote, ter tudi po svetovno znanem albanskem konjaku Skenderbeg. Muzej in trg, ki nosi ime superjunaka, ki je Albanijo branil pred Osmanskim cesarstvom, boste našli v edinstveni zgodovinski vasici Kruja, približno 20 kilometrov severno od Tirane. Krasita jo tudi grad s trdnjavo in pisan bazar, umeščena je na Unescov seznam kulturne in zgodovinske dediščine ter je vredna ogleda tudi zaradi pestre gostinske ponudbe.

Potovanje po Albaniji je varno, a ponekod precej adrenalinsko obarvano, zato previdnost ni odveč. Na novo urejene avtoceste so v brezhibnem stanju, medtem ko si nekatere lokalne luknjaste ceste prijateljsko še vedno deli pisana množica udeležencev: od najprestižnejših avtomobilskih znamk do konjskih vpreg, oslov, pastirjev s tropi ovac in zvedavih kokoši. Idilično zeleno naravo, ki jemlje dih, zaradi slabe okoljske ozaveščenosti prebivalcev in brezbrižnosti turistov pogosto kazijo smeti, medtem ko so v mestih najbolj moteči ostanki gradbenega materiala na pločnikih. Tam je treba biti vselej zelo previden tudi na prehodih za pešce: kljub temu da v njihovi bližini pogosto postopajo policisti, imajo namreč pred pešci marsikje prednost pomembneži v mercedesih, ob njihovih kršitvah pa možje v modrem preprosto pogledajo stran.

A tako verjetno ne bo več dolgo. Albanija se zadnja leta v vseh pogledih razvija s svetlobno hitrostjo. Na žalost tudi na škodo svoje pristnosti in neokrnjene pokrajine. V obmorskih krajih se luksuzni hoteli in druge turistične namestitve gradijo na skoraj vsakem koraku. Velike potenciale na jugu države vidita tudi hči nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa innjegov zet, Ivanka Trump in Jared Kushner, ki želita v luksuzno letovišče spremeniti del največjega albanskega otoka Sazan, ki so ga prej uporabljali kot vojaško oporišče. Zakonca nameravata več hotelov in vil zgraditi tudi na otoku Zvernec.