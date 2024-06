Grad Taggenbrunn je zgodovinski dragulj v občini Šentjur ob Dolgem jezeru blizu Šentvida ob Glini na avstrijskem Koroškem. Od leta 2011, ko ga je kupila družina Riedl in ga po obsežni prenovi leta 2019 ponovno odprla, služi kot prireditveni center za taggenbrunnski festival. Znotraj grajskih zidov so tudi restavracija, prijetna kavarna in vinoteka, ljubiteljem umetnosti pa dušo poboža muzej z razstavo Zeiträume, ki jo je postavil André Heller ter združuje zgodovinsko in sodobno umetnost.

Nadaljujejo tradicijo kulinaričnih doživetij

Z majem je upravljanje gostinskih storitev in vodenje dogodkov na gradu Taggenbrunn prevzelo slovensko podjetje Jezeršek gostinstvo. Kot je povedal direktor družinskega podjetja Martin Jezeršek, gre za prvo stalno prisotnost na avstrijskem trgu, kar predstavlja pomemben mejnik pri širjenju podjetja onkraj slovenskih meja. »Partnerstvo na Taggenbrunnu je priznanje našemu dosedanjemu delu in vznemirljiva priložnost za uresničitev naše vizije zagotavljanja najvišje kakovosti in trajnostnega razvoja v gastronomiji. Z veseljem pozdravljamo sodelovanje z družino Riedl in nadaljevanje tradicije izjemnih kulinaričnih doživetij in nepozabnih doživetij za naše goste,« je o partnerstvu povedal Jezeršek.

Družina Riedl, ustanoviteljica in lastnica svetovno poznanega podjetja za izdelavo ur in nakita Jacques Lemans, je s prenovo gradu Taggenbrunn, ki je postal kulturna znamenitost v osrčju Koroške, močno prispevala k ohranjanju kulturne dediščine in prepoznavnosti regije. Alfred Riedl, ustanovitelj podjetja Jacques Lemans, in njegov sin, generalni direktor Andreas Riedl, menita, da je sodelovanje s podjetjem Jezeršek gostinstvo pomemben korak k temu, da grad Taggenbrunn postane priljubljena izletniška točka. Alfred Riedl, ki je zgodovinski grajski kompleks prenovil in ponovno odprl pred petimi leti, pojasnjuje: »Prepričani smo, da bosta skupno strokovno znanje in ustvarjalnost dveh družinskih podjetij pripomogla k uveljavitvi Taggenbrunna kot vrhunske destinacije za vse ljubitelje kulinarike in kulture. Poleg tega je selitev restavracije ter kavarne in vinskega bara neposredno na grad strateška odločitev, da bi kar najbolje izkoristili izjemno lokacijo in gostom ponudili čudovit razgled.«

Na avstrijskem Koroškem Taggenbrunn ne slovi le kot priljubljena turistična lokacija, temveč tudi kot priznana vinska klet ter lokacija za prireditve in praznovanja. Taggenbrunn s svojimi koncerti in razstavami uglednih umetnikov, kot je André Heller, obiskovalce navdušuje z bogato kulturno ponudbo. V novozasnovani grajski restavraciji, grajski kavarni ter vinoteki in butičnem hotelu lahko gostje zdaj uživajo v na novo interpretiranih klasičnih jedeh regije Alpe-Adria, ki jih s strastjo in ustvarjalnostjo pripravlja Jezeršek gostinstvo.