Avstrija je znana po mnogih stvareh: gorski pokrajini, palačah z zgodbami, klasični glasbi in seveda večnemu muzikalu Moje pesmi, moje sanje. Če bi se podali še v kulinarične vode, bi se seznam podaljšal za še nekaj vrstic. V poletnih mesecih pa postajajo vse bolj popularna avstrijska jezera. Tega se še kako zavedajo tudi gostitelji, ki so okoli jezer speljali čudovite pešpoti, vedno več je tudi urejenih kolesarskih poti. In to tudi za nezahtevne kolesarje. Da doživete avstrijska jezera na dveh kolesih, ne potrebujete veliko moči v nogah, saj si lahko že povsod izposodite tudi električno kolo. Pa da ne boste presenečeni, če boste na travnatih brežinah videli par s piknik košaro, polno lokalnih pridelkov in proizvodov, ali razposajeno mladino med skakanjem z lesenih pomolov. Za nepozaben oddih h gostoljubnosti pripomorejo tudi urejena in za vsak žep dostopna letovišča.

Kopališka jezera na avstrijskem Koroškem

Topla in čista voda, sonce in ščepec južne lahkotnosti so sestavine za prijeten oddih ob jezerih na Koroškem. Kopalce v začetku poletja privablja blago podnebje.

Vrbsko jezero (Wörther See), največje jezero na Koroškem, združuje številne prednosti na enem mestu. Videti in biti viden je moto ob toplih poletnih večerih, ko zadnji sončni žarki pozlatijo gladino jezera, vi pa boste lahko v trendovskih barih na bregu uživali v svojem prvem koktajlu. Za aktivne se okoli jezera ponujajo različne kolesarske poti, bodisi s cestnim bodisi električnim ali gorskim kolesom. Potovanje skozi čas doživite na kolesarski poti vzdolž Vrbskega jezera.

Nedaleč od obrežja Vrbskega jezera leži občina Hodiše/Keutschach z jezeri v prvobitni nepopačeni podobi: Rjavško, Habnarško in Hodiško jezero (Rauschele, Hafner in Keutschacher See). Tukaj lahko individualno oblikujete dopust od mirnega ali družabnega do družinskega, aktivnega ali lagodnega. Narava je naredila vse, da si lahko tukaj odpočijete. 70 odstotkov površine občine je naravovarstveno območje. Pa ne pozabite obiskati na svetu največjega lesenega razglednega stolpa Pyramidenkogel, s katerega imate čudovit razgled po avstrijski Koroški.

Svetlikajoča turkizna barva tople vode naredi Baško jezero (Faaker See) tako posebno. Najjužnejše jezero v Avstriji z največ sončnih ur se imenuje tudi Južno jezero (Südsee). Najlepši pogled na jezero boste ujeli, ko se boste ob sončnem vzhodu odpravili na goro Mittagskogel.

Milštatsko jezero (Millstätter See) je s 141 metri najgloblje na avstrijskem Koroškem. V njem se pretakajo geomantične energetske linije, ki se spuščajo z gore Mirnock. V okolici skrivnostnega jezera so številne skrivnostne energetske točke. V poletnih mesecih se temperatura zraka ogreje vse do 26 stopinj Celzija, kar omogoča tudi prijeten sprehod po zalivih in obisk okoliških restavracij. Jezero ponuja obilico urejenih pohodnih in kolesarskih poti. Že pot okoli jezera vam bo vzela nekaj časa. Jezero je namreč dolgo 11,5 kilometra in široko 1,8 kilometra. Če vas bo pritegnilo obzidje nekdanjega benediktinskega samostana, ki kaže zgodovinsko podobo mesta, je ta le nekaj minut hoje od kopališča.

Klopinjsko jezero (Klopeiner See) ponuja dobro počutje za vso družino. Kot eno najtoplejših kopaliških jezer dosega poleti voda temperaturo do 28 stopinj Celzija. Športni program »koroškega jezerskega fitnesa« je zastonj in na voljo vsem gostom v regiji. Od maja do septembra od ponedeljka do petka lahko izbirate med različnimi športnimi ponudbami. Okoli jezera je 12 javnih plaž, ki ponujajo obilo aktivnosti: poleg kopanja sta priljubljena zlasti supanje in veslanje, postavljen pa je tudi stolp s skakalnico. Če se naveličate vode, se lahko sprehodite vzdolž edinstvene jezerske promenade z odmaknjenimi kotički ali se podate na pohodniško oziroma kolesarsko turo po slikoviti pokrajini.

Tako kot Klopinjsko jezero tudi Zablaško jezero (Turnersee) spada med najtoplejša kopališka jezera Evrope in poleti dosega temperaturo vode do 28 stopinj Celzija. S površino 44,2 hektarja privablja kopališko jezero z idilično lego in kakovostjo pitne vode predvsem goste, ki iščejo mir in sprostitev. Skorajda nepozidano jezero je daleč prek meja znano po ptičjem parku. Med več kot 1000 redkimi živalskimi vrstami se najdejo najbolj eksotični primerki.

Že več kot 40 let potekajo na obali Osojskega jezera (Ossiacher See) številni koncerti in prireditve. Široki obalni predeli v poletnih večerih izžarevajo živahnost in razposajenost ter vabijo na sprehode po promenadi. Drugačen razgled na jezero obljublja vožnja z žičnico Kanzelbahn na goro Osojščico (Gerlitzen), ki se vzpenja poleg Osojskega jezera.

Regija Weissensee je postala znana kot ena okolju najprijaznejših regij Evrope. Med užitkarskim splavarjenjem lahko hkrati uživate v doživljanju narave in kulinariki. Odmaknjeno Belo jezero je z 930 metri nadmorske višine najvišje ležeče med velikimi jezeri avstrijske Koroške. Mirni zalivi vabijo k postanku in ribarjenju.