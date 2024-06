Deklico po imenu Elsa je neke januarske noči v bližini prometnega križišča v okrožju Newham našel naključni sprehajalec.

Testi DNK so pokazali, da je Elsa sorojenka dveh fantkov, ki so ju prav tako zapustili na istem območju.

Harryja, prvega dojenčka, so septembra 2017 našli v parku v Newhamu, januarja 2019 pa so sprehajalci psov na otroškem igrišču odkrili še enega dojenčka, ki so ga poimenovali Roman.

BBC poroča, da sta bila starejša otroka že posvojena, medtem ko je Elsa, ki naj bi se rodila le eno uro pred tem, ko so jo zapustili, v rejništvu. Počutila naj bi se dobro.

S sodišča so še sporočili, da bodo otrokom povedali, da so v sorodu in da jim bodo med odraščanjem omogočili stike.