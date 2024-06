V sredo bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V petek bo delno jasno, predvsem v severni Sloveniji bodo popoldne možne posamezne plohe in nevihte. Zelo toplo bo.

Vremenska slika: Nad Severnim morjem je ciklon, naši kraji pa so v šibkem območju visokega zračnega tlaka. Na vreme pri nas še vpliva ostanek hladnega zraka v višinah, ki povzroča nestabilno vreme.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, nato se bo ozračje postopno umirilo. Ponoči se bo postopno delno razjasnilo, le v krajih zahodno od nas bo nekaj več oblačnosti s kakšno ploho ali nevihto. V sredo bo precej sončno, popoldne bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v Alpah in sosednjih pokrajinah Italije.