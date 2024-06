Šerbedžija je s svojo skupino Zapadli kolodvor že večkrat nastopil pred slovenskim občinstvom. Tokrat ga bodo na odru spremljali tudi pianist in skladatelj Vasil Hadžimanov, kitarist in improvizator Miroslav Tadić ter violinistka in pevka Yvette Holzwarth. Gost večera bo tudi Jure Ivanušič, ki s Šerbedžijo redno koncertira po Evropi.

Šerbedžija je na današnji novinarski konferenci omenil še nastop dveh gostov, ki zaenkrat ostajata skrivnost. Direktor in umetniški vodja festivala Darko Brlek je v izjavi za STA dejal, da je umetnik "legenda ne le po posnetih filmih, ampak tudi po kulturnem udejstvovanju v različnih državah in kontinentih na vrhunskem nivoju".

Na otvoritvi festivala se bodo s tradicionalnim gala koncertom Poletna noč na Kongresnem trgu poklonili štajerski trojici Ditka Haberl, Alenka Pinterič in Neca Falk. Ob spremljavi Simfoničnega orkestra, Big Banda in Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenije bodo številni pevski solisti, med drugim Nuška Drašček, Darja Švajger, Nuša Derenda, Eva Hren in Oto Pesner, pod glasbenim vodstvom dirigenta Patrika Grebla zapeli največje uspešnice omenjenih treh pevk.

Eden od vrhuncev začetka festivala bo med drugim opera Tosca 26. junija v režiji Piera Francesca Maestrinija. Simfonični orkester Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bo nastopil pod taktirko svojega umetniškega in glasbenega direktorja Simona Krečiča. V vlogi Florie, glavne junakinje in edinega ženskega lika opere, bo nastopila Rebeka Lokar, v vlogi Maria Cavaradossija pa ameriški operni tenorist Jonathan Tetelman. Ob njima bo v eni od glavnih vloga nastopil tudi srbski pevec Željko Lučić.

Uprizoritev opere je del praznovanja stote obletnice smrti italijanskega skladatelja Giacoma Puccinija, ki se mu bodo v Mariboru posebej posvetili 29. novembra, je na današnji novinarski konferenci povedal Krečič. Večer kasneje se bo SNG Maribor predstavil z novo postavitvijo baleta Grk Zorba grškega umetnika Nikosa Kazantzakisa. V SNG Maribor so jo premierno uprizorili pred dvema mesecema.

Festival Ljubljana letos ponovno sodeluje z Branetom Rončelom in prav to sodelovanje na festivalu med drugim prinaša koncert Artura O'Farrilla, ki bo 30. junija s svojim Afro Latin Jazz Orchestra nastopil v Križankah. Po besedah Rončela njegova glasba prepleta tradicije latin jazza z elementi brazilske glasbe.

Na drugem koncertu v sodelovanju z Branetom Rončelom bo konec julija nastopila brazilska ministrica za kulturo Margareth Menezes, ki je v Sloveniji prvič nastopila leta 1991. Menezes s svojimi glasbenimi koreninami glasbene elemente prepleta v gibanje, imenovano brazilski afropop. Kot je dejal Rončel, bo njen nastop omogočil popoln zabavo in plesno veselico.

Brlek je ob robu današnje novinarske konference v izjavi za STA Ljubljana Festival označil za olimpijske igre kulturnikov in umetnikov v slovenskik prestolnici. Dodal je, da je rdeča nit letošnjega festivala vrhunska kvaliteta programa.