Okrog Miklošičevega parka so delavci v ponedeljek začeli postavljati gradbeno ograjo, vendar ne zaradi gradbenih načrtov. Park je Mestna občina Ljubljana dala ograditi zaradi ponovne izvedbe deratizacije. Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik je povedala, da je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano nedavno opravil ogled Miklošičevega parka »zaradi nenadnega pojava glodavcev na tem območju«.

Med ukrepi, ki jih je nacionalni laboratorij predlagal, je bila tudi izvedba deratizacije. Slednjo bo laboratorij opravil z namestitvijo vab z aktivno substanco v bližino odprtin, kjer se zadržujejo podgane, je povedala Žitnik. Po besedah vodje oddelka za gospodarske dejavnosti in promet bodo celoten park ogradili s polno panelno ograjo, da bodo ljudi in ljubljenčke zavarovali pred nastavljenimi vabami. Hkrati pa želijo v času deratizacije popolnoma onemogočiti prehajanje skozi park. Deratizacija naj bi trajala devet tednov, je dejala Žitnik.

Sočasno z izvedbo deratizacije v parku bo javno podjetje Voka Snaga izvedlo deratizacijo v javni kanalizaciji na tem območju, je napovedal direktor podjetja David Polutnik. Z njo bodo začeli danes in jo zaključili v četrtek oziroma v petek. Polutnik je dejal, so javno kanalizacijo v okolici Miklošičevega parka zadnjič deratizirali lanskega septembra in da celoten sistem kanalizacije tako obdelajo enkrat na leto. Tako Žitnik kot Polutnik sta občane pozvala, naj ne hranijo prostoživečih živali in naj ne puščajo hrane oziroma ostankov hrane na zunanjih površinah. Prav tako sta poudarila, naj občani ne mečejo ostankov hrane v odtoke ali stranišča. Ravno dostop do hrane je glavni razlog, da pride do povečanega števila glodavcev, je dejala Žitnik. Dodala je, da bodo v okviru kampanje Človek, čuvaj svoje mesto pripravili več opozorilnih tabel, ki bodo v času deratizacije in po njej občane opozarjale na to problematiko. Velja spomniti, v Ljubljani je z odlokom prepovedano hraniti živali na javnih površinah, razen če gre za projekte, ki jih je občina odobrila. Občanom, ki bi to določbo odloka prekršili grozi globa v višini 100 evrov.

Že leta 2022 je bila dvakrat izvedena deratizacija v Miklošičevem parku, in sicer v okolici tamkajšnjih krilatih oreškarjev. Obakrat je odstranitev podgan odredil zdravstveni inšpektorat. Najprej je javno podjetje Voka Snaga julija 2022 po navodilih inšpektorata opravilo deratizacijo. Oktobra istega leta je inšpektorat dobil novo prijavo in občino pozval k vnovičnemu ukrepanju. Slednja je deratizacijo naročila pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Konec leta 2022 je Voka Snaga proti podganam še dodatno ukrepala v javnih kanalizacijskih vodih na območjih Cigaletove in Trdinove ulice.

Glede na to, da se je konec lanskega leta na portalu za pobude občanov pojavilo nekaj pobud občanov o ukrepanju zoper podgane tudi na drugih lokacijah, denimo v parku Tabor, nas je zanimalo, ali še na kakšni drugi lokaciji načrtujejo deratizacijo. Žitnik je dejala, da občina tovrstne pobude posreduje nacionalnem laboratoriju. Če zaznajo tako veliko prisotnost glodavcev, da je situacija zrela za posredovanje, deratizacijo tudi izvedejo.