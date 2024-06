Na današnji novinarski konferenci je predsednik žirije za nagrado vilenica Aljoša Harlamov poudaril, da je Jergović natančen, empatičen kronist grozljivih preteklih časov pa tudi lepih trenutkov. Priljubljenost med bralci in tudi mednarodno prepoznavnost si je zagotovil že s prvencem - zbirko kratkih zgodb Sarajevski Marlboro.

Jergović je, kot je navedel Harlamov najbolj prepoznavnih intelektualcev in najbolj prevajani sodobni pisec na Hrvaškem. Njegove knjige so prevedene v več kot 20 jezikov. Polovica njegovih knjig pa je dosegljivih tudi v slovenščini.

Festival Vilenica bo potekal med 2. in 7. septembrom v Ljubljani in na Krasu. Letos bo v ospredju češka literatura, pripravili pa bodo tudi okroglo mizo na temo umetne inteligence in mednarodni kolokvij o zgodovini primerjalne književnosti v Srednji Evropi.

Kot slovenski avtor bo na vilenici v ospredju pisatelj Dušan Šarotar. Po besedah članice žirije Diane Pungeršič je Šarotar eden najbolj izvirnih predstavnikov slovenske književnosti. Ob tem je izpostavila njegova romana Biljard v Dobrayu in Zvezdna karta, ki sta nekakšen diptih o usodi judovske skupnosti v Prekmurju.