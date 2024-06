»Danes, 04.06.2024, je bil v prostorih javnega tožilstva v Zaječarju zaslišan osumljeni Srđan Janković, ki je odločno zanikal izvršitev kaznivega dejanja,« so sporočili s tožilstva.

Podrobnosti zaslišanja še niso znane.

Video: Srđan Janković ob prihodu na tožilstvo v Zaječaru:

Še ne dve leti stara deklica Danka Ilić je 26. marca izginila z dvorišča družinske počitniške hiše v Banjskem polju v bližini srbskega mesta Bor. Policija je po desetih dneh intenzivnega iskanja deklice in kasneje njenega trupla aretirala Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića, ki naj bi že takoj priznal krivdo. Tako so vsaj trdili na policiji.

Povozila naj bi jo s službenim avtom in ker sta mislila, da je mrtva, sta skušala njeno trupelce nekje odvreči. Deklica se je na poti prebudila, Dejan pa naj bi jo z golimi rokami zadavil. Tudi to naj bi sam priznal policiji.

Srđan Janković se je od trenutka, ko je bil prijet, branil z molkom. Upanje, da je vendarle pripravljen spregovoriti, pa se je pojavilo, potem ko je odvzel pooblastila svojemu odvetniku in zaprosil, če ga lahko brani odvetnik po službeni dolžnosti. Novemu odvetniku naj bi tudi že povedal, da je pripravljen spregovoriti na tožilstvu.

Preberite tudi: Bomo končno izvedeli, kje je dekličino truplo?

Primer se je dodatno zapletel, saj je med pridržanjem na policijski postaji v Boru umrl Dalibor Dragijević, Dejanov mlajši brat, osumljen premika dekličinega trupla na drugo lokacijo. To naj bi storil v sostorilstvu z očetom Radoslavom Dragijevićem, ki pa so ga po dveh mesecih pripora pred dnevi izpustili na prostost.