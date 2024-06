Dejal je tudi, da so zaradi suma storitve 36 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ovadili 13 oseb, starih od 28 do 51 let. Vsi so slovenski državljani. Za storjena kazniva dejanja jim grozi od pet do 15 let zapora.

V zaključni akciji so policisti opravili 12 hišnih preiskav in pridržali 12 oseb, med preiskavo pa so osumljenim zasegli 1,5 kilograma kokaina, 800 gramov heroina in 1300 gramov tablet ecstasy.

Med člani kriminalne združbe so bili nekateri tako na območju Slovenije kot tudi v tujini v preteklosti že obsojeni za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog.

Po besedah Slapnika so v preiskavi uporabili tako klasične kot tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Med preiskavo so ugotovili, da so osumljeni delovali v dveh kriminalnih skupinah, katerih člani so se med seboj občasno povezovali ter organizirali nakupe, hrambo in prodajo prepovedanih drog.

Vsakodnevno oskrbovali odvisnike

Pri tem so vsakodnevno oskrbovali odvisnike z območja Policijske uprave (PU) Celje. Po ugotovitvah kriminalistov so osumljeni mesečno prodali najmanj dva kilograma kokaina.

Maja letos so osumljeni med drugim prodali heroin osebi, ki je zaradi predoziranja umrla. Prav tako so osumljeni prodali kokain tudi 19-letnemu dekletu, ki je zaradi zaužitja iskalo zdravniško pomoč in bilo zaradi posledic uporabe hospitalizirano.

Člani združbe so delovali na območju PU Celje in Ljubljana, kjer so kriminalisti identificirali več dobaviteljev. Člani so imeli pri izvajanju nelegalnih aktivnosti jasno razdeljene vloge in naloge. Pri ustvarjanju mreže preprodajalcev na območju PU Celje so bili izredno iznajdljivi in previdni, pravi Slapnik.

Vodja oddelka za prepovedane druge na Generalni policijski uprave Mišo Radovančević je povedal, da je preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog za policijo prednostna in stalna naloga, saj je Slovenija zaradi svojega geostrateškega položaja zanimiva za različne kriminalne aktivnosti pripadnikov organiziranih kriminalnih združb.

Organizirane kriminalne združbe se pri svojem nezakonitem delovanju povezujejo med seboj tako doma kot tudi v tujini. V slovenski policiji se po njegovih besedah zavedajo problematike s področja prepovedanih drog, zato kriminalisti dnevno spremljajo in proučujejo trende preprodaje in tihotapljenja prepovedanih drog.

Večmilijonski posli

V zadnjih letih so policisti na območju celotne Slovenije zaključili najmanj 20 izredno odmevnih preiskav s področja prepovedanih drog, prijeli več pomembnih članov organiziranih kriminalnih združb in zasegli večje količine različnih prepovedanih drog, s čimer so kriminalnim združbam povzročili večmilijonsko finančno izgubo.

Radovančević je tudi postregel s podatkom, da se cena enega kilograma heroina giblje med 16.000 in 25.000 evri, za kilogram gojene konoplje je treba odšteti med 3300 in 4000 evrov, kilogram kokaina pa stane od 32.000 do 43.000 evrov.