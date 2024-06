Kar 40 let je nadzoroval preprodajo mamil v Magliani, jugozahodnem predmestju Rima.

Skupaj z nekdanjim šefom združbe z vzdevkom »Marcellone,« so aretirali še dvajset ljudi. Colafigli je bil sicer eden od štirih ustanoviteljev tolpe, ki je širila teror v večnem mestu od konca sedemdesetih do začetka devetdesetih: dva so ubili, eden se je pokesal.

Posel z mamili, s katerim so nekoč ustvarjali bogastvo, je še vedno zlati rudnik rimskega podzemlja, piše italijanska La Repubblica. A si levji delež zaslužka v novih časih jemljejo najbolj grobi kriminalci, Marcelloneju naj bi v zadnjih letih ostajale le drobtine.