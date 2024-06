Palačinke suzette niso samo izvrsten poobedek, ampak s flambiranjem koncu kosila ali večerje dodamo še pridih elegance in drame. Tako kot sama jed je tudi izvor te, ene najbolj prepoznavnih sladkih jedi francoske kuhinje obdan s kančkom teatralnosti, saj se raziskovalci kulinarične dediščine nikakor ne morejo sporazumeti, katera verzija nastanka palačink suzette je najbolj resnična. Ena izmed zgodb pripoveduje, da je jed, sestavljeno iz palačink in pomarančne omake, povsem po naključju ustvaril mladi asistent v kuhinji Henri Charpentier, medtem ko je leta 1895 v restavraciji Café de Paris v Monte Carlu pripravljal sladico za princa Edvarda, kasneje kralja Edvarda VII., ki je britanskemu imperiju vladal od leta 1901 do 1910. Nadobudnemu kuharju, ki naj bi takrat štel rosnih štirinajst let, naj bi se ponesreči vžgal liker, s katerim je pripravljal pomarančno omako za mizo, a je bila sladica angleškemu aristokratu tako zelo všeč, da jo je poimenoval po mladi dami Suzette, ki je bila del njegovega spremstva in menda celo njegova ljubica. Druga različica taiste prigode pa pravi, da je bila Suzette hčerka enega izmed prinčevih prijateljev, ki je bila tako navdušena nad dramatično pripravo sladice, da je vstala s stola in se priklonila kuharju. Vzhičen, da je bila njegova »ponesrečena« sladica tako dobro sprejeta, je Charpentier velikodušno predlagal, da bi jed poimenovali po princu, a je bodoči kralj kar sam pripomnil, da naj se poimenuje po mladi Suzette. Druga anekdota razkriva, da so flambirane palačinke, obogatene s pomarančo, naveza francoskega kuharja in lastnika pariške restavracije Marivaux ter francoske gledališke igralke Suzanne Reichenberg, ki je bila medijsko bolj izpostavljena kot Suzette. Leta 1897 je Reichenbergova igrala v filmu Comédie-Française služkinjo, ki je stregla palačinke, te pa so za potrebe snemanja filma in za filmsko ekipo pripravljali v Marivauxu. Da bi malce impresioniral filmsko ekipo, je kuharski mojster palačinke flambiral in jih poimenoval crêpes Suzette po glavni igralki. Na koncu pa je tukaj še ena kraljevska različica zgodbe o izvoru palačink suzette, ki pa ne vključuje britanskega prestola, temveč francoskega, v njej pa nastopa francoska princesa Suzette de Carignan, ki naj bi v 18. stoletju kuharja kralja Ludvika XV. prosila, naj pripravi sladico, sestavljeno iz palačink, flambiranih v masleni pomarančni omaki z alkoholom. Potem ko je kralj ocenil, da je jed izvrstna, jo je imenoval po princesi.

Crêpes suzette Sestavine Za palačinke: 2 jajci 300 ml mleka 1 žlica sladkorja 1 žlica stopljenega masla ščepec soli 125 g moke Za omako suzette: 100 g masla 100 g sladkorja sok in naribana lupinica dveh pomaranč 50 ml pomarančnega likerja (kot je grand marnier ali cointreau) 50 ml konjaka Priprava: 1. V posodi zmešamo moko, sladkor in sol, dodamo jajca in polovico mleka ter mešamo, dokler ne dobimo gladkega testa. Prilijemo preostalo mleko in stopljeno maslo ter mešamo, dokler ni zmes gladka, nato jo pustimo počivati vsaj 30 minut. 2. V namaščeni ponvi spečemo tanke palačinke. 3. Za omako suzette najprej v veliki ponvi na srednji temperaturi stopimo maslo. Dodamo sladkor in mešamo, dokler se sladkor ne raztopi in karamelizira, kar traja približno 5 minut. Prilijemo pomarančni sok in naribano lupinico ter mešamo, dokler se sestavine ne povežejo. Nato primešamo še pomarančni liker in konjak ter previdno prižgemo žganje z vžigalico, da flambiramo omako. Pustimo, da plamen ugasne sam od sebe. 4. Palačinke eno po eno naložimo na servirne krožnike in jih prelijemo z omako, da se dobro prepojijo. Lahko jih ponudimo same ali pa jih okrasimo z dodatkom sveže stepene smetane ali kepico vaniljevega sladoleda.

Juha s kozicami Sestavine: 500 g repkov kozic 3 žlice oljčnega olja 4 šalotke 4 stroki česna 2 paradižnika ali 4 pelati iz pločevinke 1 rdeča paprika 20 g drobtin 1 dcl belega vina sol in poper, rožmarin, origano, bazilika, peteršilj Priprava: V loncu na oljčnem olju popražimo sesekljano šalotko, dodamo olupljene repke kozic, sesekljan česen, paradižnik, narezan na majhne kocke, in rdečo papriko ter vse skupaj pražimo še deset minut. Nato primešamo drobtine, zalijemo z belim vinom in 7 dcl vode ali ribje jušne osnove. Solimo, popramo in na zmernem ognju kuhamo deset minut. Nato primešamo sesekljana zelišča in kuhamo še približno deset minut.