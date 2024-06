75 najlepših: Na Robleku

Glasbeni trio, ki sta ga leta 1953 sestavila brata Slavko Avsenik in Vilko Ovsenik, je na začetku igral izključno inštrumentalno glasbo. Tisto obdobje nam je opisal veliki poznavalec narodnozabavne glasbe, novinar Nedeljskega dnevnika, Dušan Nograšek: »V času Slavkove in Vilkove mladosti melodij niso ustvarjali izobraženi glasbeniki, ampak se je porodila v duši in srcu preprostih vaških godcev, ki niso poznali not. Leta 1954 so nastale prve Avsenikove avtorske inštrumentalne melodije. Slavko je istega leta zložil polko Večer na Robleku, prvo melodijo, ki jo z besedilom opremil Ferry Souvan. Avsenik besedil ni pisal, prav vsem skladbam pa je dal naslov in tekstopiscem zelo natančne iztočnice za temo.«