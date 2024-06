Številni gasilci na severozahodu Hrvaške so bili zaradi poplavljenih ulic in kleti na terenu vso noč. Najhuje je bilo v Rasinji med Ludbregom in Koprivnico, kjer je v pol ure padlo 40 litrov dežja.

V Rasinji so v ponedeljek zvečer v kleti družinske hiše, polni vode, našli tudi truplo 74-letne ženske. Umrla je sicer zaradi srčnega infarkta, je davi sporočila hrvaška policija.

Prizor iz Rašenice, foto: Pixsell

Veliko težav so imeli tudi v nekaterih krajih blizu meje s Slovenijo. V Murskem Središču je voda uničila otroško igrišče, v Vinici je poplavilo ulice, v Desiniću pa so obilne padavine povzročile zemeljske plazove, poročajo hrvaški mediji.

Neurje v vukovarsko-sremski županiji na vzhodu države je medtem spremljala toča. Lokalne oblasti še nimajo podatkov o tem, kolikšna je škoda, a naj bi bila velika zlasti na pridelkih.

Močni nalivi s točo in vetrom so v ponedeljek zajeli tudi del Srbije, poročajo tamkajšnji mediji.

V Srbiji je včerajšnje neurje prizadelo del Vojvodine. Veter je podiral drevesa, toča v velikosti lešnika pa je skoraj v celoti prekrila tla v Temerinu in Bački Palanki, kjer so nekateri deli mesta ostali brez elektrike.