Poteza SDS pomeni, da glasovanja o priznanju Palestine danes najverjetneje ne bo kljub drugačnim željam koalicije.

Stranka SDS je pozno popoldne umaknila – neuradno iz tehničnih razlogov – svoj predlog za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine, je ob začetku seje DZ sporočila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Kmalu po začetku seje so ponovno vložili enak predlog.

V Gibanju Svoboda, SD in Levici so naklonjeni, da bi Palestino priznali še danes.

Predlagatelji izredne seje DZ in poslanci vseh treh strank vladne koalicije so v obrazložitvi zapisali, da je slovensko priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države edina prava pot v podporo miru, stabilnosti in varnosti v regiji in rešitvi dveh držav. Na izredni seji je za razpravo glede na časovnico predvidenih šest ur.

Premier Robert Golob je po zadnji seji vlade pojasnil, da gre za priznanje Palestine v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni strani dogovorili v prihodnjem mirovnem sporazumu.

Predlog sklepa o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države je odbor DZ za zunanjo politiko sicer včeraj podprl po šesturni razpravi.

Potem ko so v SDS v želji, da se bo odločanje o vladnem predlogu priznanja Palestine zamaknilo za mesec dni, vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o tem priznanju, so v koalicijskih vrstah začeli iskati morebitno rešitev, kako bi danes kljub referendumski blokadi izpeljali glasovanje.

Janša se je skliceval na Golobovega državnega sekretarja Vojka Volka

Predlog za posvetovalni referendum je akt, ki odloži odločanje za 30 dni, in obstaja možnost, da v 30 dneh pride do pogajanj med Izraelom in Palestinci ter zaustavitve konflikta – tako je Janez Janša še pred nekaj urami utemeljeval razloge za referendum.

»Mi s tem mesecem tudi kupujemo vladi čas za to, da se glave malo streznijo in da pride do nekega napredka v teh poskusih mirovnih procesov in da se potem Slovenija pridruži državam, ki bodo ta korak naredile v najbolj primernem trenutku, kot ga je včeraj opisal državni sekretar iz kabineta predsednika vlade (Vojko Volk, op. a.),« je dejal pred današnjo razpravo v državnem zboru.

