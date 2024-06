Včeraj okoli 13.30 je bila policija obveščena o tatvini v trgovini v središču Ljubljane.

Ugotovili so, da je moški vstopil v trgovino in v vrečko zložil več artiklov, nato pa odšel.

To so mu sicer poskušali preprečiti zaposleni, vendar jim je zagrozil z ostrim predmetom in nato zbežal.

Gre za moškega, starega med 20 in 30 let, ob obisku trgovine je bil oblečen v črno jakno in temne hlače, na glavi je imel črno kapo, obute pa je imel črne čevlje z belim podplatom.

Policisti primer še preiskujejo.