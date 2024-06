Infekcijska klinika bo sicer v času gradnje delovala na štirih lokacijah. Predstojnik infekcijske klinike Matjaž Jereb je pojasnil, da bodo urgentno odraslo in urgentno otroško ambulanto s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja preselili v nekdanji objekt ZVD, ki je bil obnovljen v času covida-19.

»Gre za relativno nove prostore, ki so v primerjavi z našo sedanjo urgentno ambulanto modernejši in omogočajo sočasno obravnavo večjega števila bolnikov,« je dejal v izjavi za javnost. Objekt se nahaja za pediatrično kliniko, vhod za paciente z infekcijskimi boleznimi pa bo s Korytkove ulice. V objektu bo skupaj 12 postelj za odrasle in otroke. Jereb je pojasnil, da gre za postelje, na katerih bolnika opazujejo, ali potrebuje bolnišnično obravnavo ali ne. »Če bo kdo potreboval bolnišnično obravnavo, ga bomo napotili za sprejem na infekcijsko kliniko, v tem trenutku še na staro lokacijo na Japljevi 2, čez dober teden pa na Vrazov trg,« je dejal. Na dan sicer sprejmejo dobrih 20 bolnikov, več otrok kot odraslih. Jereb je opozoril, da bodo tudi v novih prostorih imeli težave s pretočnostjo sistema, saj je dotok bolnikov z akutnimi okužbami »relativno visok«.