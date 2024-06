Tam bi tekla na 3000 m zapreke, za kar je izpolnila mednarodno normo. Vprašljiv je nastop Tine Šutej (Kladivar Celje), ki se je v nedeljo poškodovala na treningu skoka s palico. »V Rimu ne bom nastopila, ker ne morem teči, saj imam še vedno težave s stegensko mišico na desni nogi. Ta poškodba se že dolgo vleče in me še vedno boli. Bilo je že boljše pa slabše, stanje niha ves čas. Vmes sem opravila sicer že dobre treninge. Do olimpijskega tekmovanja avgusta v Parizu pa je še nekaj več časa in se bom nanj poskusila pripraviti. Nisem še obupala,« je sporočila Maruša Mišmaš Zrimšek.