Po sosledju dogodkov, ki so pripeljali do tega, da sta Srb Novak Đoković in Italijan Lorenzo Musetti tekmo tretjega kroga na Rolandu Garrosu končala šele v nedeljo ob 3.07 zjutraj, kar je najpozneje v zgodovini turnirja, se je znova dvignil prah o poznih dvobojih, ki so v teniškem svetu vse pogostejši. Da se športniki med seboj merijo v zgodnjih jutranjih urah, ni mogoče videti v nobenem drugem športu. Na turnirju za grand slam v Avstraliji sta lani Britanec Andy Murray in Avstralec Thanasi Kokkinakis igrala do 4.05, na OP Mehike leta 2022 pa Nemec Aleksander Zverev in Američan Jenson Brooksby kar do 4.55.

»To se mi zdi res nesprejemljivo. Delamo vse, kar je v naši moči, da bi organizatorje spodbudili k bolj humanim urnikom tekem. Res pa je, da se določeni dvoboji včasih zavlečejo in tega enostavno ne moreš predvideti. Vseeno menim, da glavni obračun dneva na Rolandu Garrosu ne bi smel biti po razporedu ob 20.15. To je enostavno prepozno,« pravi Tunizijka Ons Jabeur, ki jo danes čaka četrtfinalni boj proti Američanki Coco Gauff. Norvežan Casper Ruud je v tretjem krogu Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja odpravil v štirih nizih, dvoboj pa sta končala ob 1. uri zjutraj. Sedmi igralec sveta je nezadovoljstvo izrazil neposredno po koncu. »Ljubim tenis in ljubim turnir na Rolandu Garrosu. A če sem iskren, mi ni všeč, da moram igrati do 1. ure zjutraj.« »Če dvoboj končaš ob 3. uri zjutraj, to ne pomeni, da greš nemudoma v hotel in v posteljo. Čakajo te še obveznosti do sedme sile, tuširanje, obrok in terapije. To pomeni, da si v najboljšem primeru v postelji ob peti uri. To ni ne zdravo ne pošteno,« meni Coco Gauff.

Roland Garros je bil v preteklosti pod hudim udarom kritik, ker ni imel večernih tekem pod žarometi, a odkar so jih leta 2021 namestili na glavno igrišče Philippa Chatrierja, so šle stvari v drug ekstrem. »Težko se je regenerirati, ko igraš tako pozno. Zame je idealno, da tekmo končam okoli šestih, opravim obveznosti in nato ob normalni uri večerjam. Tako stvari potekajo po ustaljenem ritmu,« razmišlja Španec Carlos Alcaraz. Dodatna oteževalna okoliščina je, ker so noči na Rolandu Garrosu hladne, kar peščena igrišča še dodatno upočasni. Ob igralcih pa trpijo tudi navijači in drugi delavci na turnirju, kot denimo pobiralci žogic, ki so povečini mladoletni.

Igralci si želijo, da bi bili organizatorji pri določanju urnika bolj prilagodljivi in da bi jim bolj prisluhnili, čeprav se zavedajo, da so v ozadju tudi pritiski lastnikov televizijskih pravic. Na turnirjih pod okriljem ATP in WTA, razen turnirjev za grand slam, so v letošnji sezoni uvedli, da se tekme ne smejo začeti pozneje kot ob 23. uri. Za igralce še vedno prepozno, a je to za njih zagotovo prvi korak v pravo smer.