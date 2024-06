Občini je pripravljen zagotoviti do pet milijonov evrov sredstev za delovanje družbe, pripravljeni so se dogovoriti tudi za nekajletno začetno obdobje, v katerem ne bi bilo treba odplačevati glavnice in obresti, in dolgoročno reprogramirati vse obstoječe terjatve. SDH odgovor občine pričakuje do 10. junija. »Z željo, da v maksimalni meri prispevamo k preučitvi vseh možnosti za ohranitev nadaljnjega delovanja družbe MLM ter glede na vsa pozitivna pričakovanja glede bodočih razvojnih možnosti in koristi družbe za lokalno okolje, ki so bila izražena na seji mestnega sveta, smo nemudoma pristopili k iskanju možnosti, v okviru katerih bi skupaj z občino lahko pristopili k ohranjanju delovanja družbe,« so v nezavezujoči ponudbi, ki so jo posredovali mariborskemu županu Saši Arsenoviču, zapisali v Slovenskem državnem holdingu.

V primeru nakupa bi moral novi lastnik takoj imenovati nove člane nadzornega sveta, ki imenujejo novo vodstvo. MLM sicer zdaj še vodi Davor Šenija, ki pa je skupaj s članom uprave Samom Iršičem februarja odstopil s položaja. Štirimesečni odpovedni rok se jima izteče v četrtek. Po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana bodo na ministrstvu podprli kakršno koli rešitev, da bo MLM obstal in bodo imeli delavci možnost ostati v Mariboru. Mariborski župan Saša Arsenovič je včeraj sporočil, da bodo na občini preučili ponudbo SDH. Župan sicer v izjavi ni deloval preveč optimistično. »Kot veste, je mestna občina subjekt javnega prava in kot takšna podvržena specifični zakonodaji glede pridobivanja finančnih deležev,« je dejal. Na občini so se sicer obrnili na strokovnjake in jih zaprosili za pregled zakonodaje in preučitev modelov, ki bi to morda omogočali.