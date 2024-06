Vreme je krojilo današnji dan v taborih nogometnih reprezentanc Slovenije in Armenije, ki bosta jutri ob 18. uri v Stožicah odigrali pripravljalno tekmo. Na Brdu pri Kranju je tako močno deževalo, da je selektor Matjaž Kek moral odpovedati dopoldanski trening in ga prestaviti na popoldne. Tudi v Ljubljani je bila zelenica na stadionu v Stožicah razmočena, da so Armenci vadili le na pomožnem igrišču. V slovenskem taboru nestrpno pričakujejo prvo izmed dveh pripravljalnih tekem v Stožicah, druga bo v soboto z Bolgarijo.

Test za Sandija Lovrića

Tekma proti Armeniji bo zaključek prvega delovnega tedna, v katerem je bilo malo več treninga fizične pripravljenosti, kot so ga načrtovali. »Tekma je najboljši test. Slovenija mora biti na vsaki tekmi agresivna, odločna v dvoboju in hitra v prehodu v napad. Armenija je za takšno igro tekmec po meri, saj je igriva in če ne bomo na pravih obratih, jih bomo hitro dobili okrog ušes,« je bil jasen rahlo hripavi slovenski selektor Matjaž Kek. Napovedal je rotacije, saj imajo nekateri igralci lažje poškodbe. Zaradi težav z gležnjem ne bo igral Žan Celar, odpadel je tudi Miha Blažič, zelo negotov je nastop Benjamina Šeška, Benjamina Verbiča in Petra Stojanovića. Tekma bo test za Sandija Lovrića, ki osem tednov ni bil v tekmovalnem ritmu. Nobena izmed poškodb ni takšna, da bi kdo že odpadel za pot v Nemčijo. Če bi bila to odločilna tekma, bi vsi stisnili zobe.

»Vsi niso v idealnem stanju. Nekateri so prvenstva končali zelo zgodaj in individualno trenirajo že nekaj časa, zadnji trije pa so pridružili šele v nedeljo. Posameznike smo morali malo dvigovati glede fizike, ker so malo zaspali. Če ne bi bil zadovoljen s prizadevnostjo in željo, potem kdo ne bi bil več tukaj. Lepo je imeti dobro vzdušje, kar so fantje tudi zgradili, vendar hočem konkurenčnost, delovno vzdušje in na vsakem treningu korak naprej. S treningoma v nedeljo in ponedeljek nisem najbolj zadovoljen, ker nekateri lahko pokažejo več,« je bil brez dlake na jeziku 62-letni Mariborčan. Čakajo ga noči brez sna, ko se bo moral do 7. junija odločiti, kdo bo ostal doma. Na vprašanje, kako je pripravljen Iličić, je bil jasen: »Dobil sem točno tisto, za kar je bil vpoklican. Če ne bi bil na pravi ravni, ne bi bil tukaj. Zadovoljen sem z vsemi in med njih spada tudi Iličić. Vesel sem, da ni bilo treba delati nobenih izjem.«

V imenu slačilnice, kjer je trenutno kar 30 igralcev, je spregovoril Adam Gnezda Čerin, ki je s Panathinakosom osvojil grški pokal. »V našem taboru je vzdušje super. Za nami so dobri treningi, ki so bili tudi intenzivni, a vse je v funkciji nastopa na evropskem prvenstvu. Cilj na obeh pripravljalnih tekmah je zmaga, obenem bomo preizkusili nekatere stvari, ki nam bodo koristile na evropskem prvenstvu,« je poročal 24-letni Adam Gnezda Čerin. Strokovni štab je igralcem predstavil značilnosti igre Armenije, s katero je imela Hrvaška veliko težav v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. »Ne smemo si privoščiti podcenjevanja tekmeca. Tekma marca na Malti je bila za nas pravo opozorilo, da si v težavah proti vsakemu tekmecu, če na igrišču nisi stoodstoten, zato bo potrebna maksimalna zbranost,« je dodal bojeviti vezist iz Idrije.

​Šeško se bo moral naučiti, kar sta se Pogačar in Dončić

Čeprav je vse podrejeno pripravam za nastop na evropskem prvenstvu, se reprezentanti ne morejo izogniti prestopnemu roku, saj imajo nekateri igralci ponudbe velikih klubov. V središču zanimanja je Benjamin Šeško, ki ima na mizi ponudbo londonskega Arsenala. Na vprašanje Dnevnika, kako prestopni rok vpliva na reprezentanco, se je Kek razgovoril: »To so stvari, s katerimi je treba živeti. Ko se začnejo javno vrteti milijonske številke, potem si lahko le mislite, kaj se dogaja v ozadju. Evropsko prvenstvo ne bo trpelo polovičarstva. Zelo težko je priti na določeno raven kakovosti, spoštovanja in odnosa, a vse to se lahko hitro zapravi. Upam, da se igralci tega zavedajo. Dovolj je časa, da se stvari uredijo do začetka tekmovanja, ali pa narediš tako, kot so izjavili nekateri, da se bodo odločili po evropskem prvenstvu. Prestopi so del našega življenja in naše igre. Ni lahko, ko so ne eni strani zahteve reprezentance, ki je zdaj na prvem mestu, na drugi strani pa se vrtijo milijoni in izjemna medijska odmevnost. Če želiš biti na tej ravni, moraš to sprejeti in s tem živeti. Tega se je treba naučiti, kot sta se Dončić in Pogačar. Tu se pokaže značaj ljudi, ki so okrog teh fantov, in tudi samega športnika. Zavedamo se, da so prestopi sestavni del nogometa, a ko je za njih primeren trenutek. Ne more se vse skupaj vleči v nedogled s prelaganjem in vsakodnevnim pojavljanjem. Priznam, da mi selektorju zelo godi, ko nekdo piše o igralcu, ki je vreden desetine milijonov evrov. To je tudi priznanje strokovnemu štabu, saj so del kariere zgradili tudi skozi reprezentanco.«

*** 4 predstavniki medijev so bili na sinočnji tiskovni konferenci slovenske reprezentance na Brdu pri Kranju.