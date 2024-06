Tudi letošnji Križnikov pravljični festival bo postregel z bogatim programom. Obiskovalci in poslušalci bodo lahko prisluhnili pravljicam o modrih starkah, pogumnih starcih, pravih nasvetih, čarobnih trikih, želji po mladosti in morda tudi tem, da se kdaj kakšna starka upre. Novost letošnjega festivala je tudi odprti mikrofon: na skoraj vseh dogodkih bo nekaj minut namenjenih naključnim pripovedovalcem, ki bodo s seboj prinesli kakšno dobro zgodbo o starih norostih in mladih modrostih – ali pa obrnjeno. Tudi tema letošnjega likovnega natečaja nosi naslov Modrost iz roda v rod.

Festival bodo v sredo, 5. junija, odprli s pripovedovanjem Fabrških zgodb v Kamniku. V četrtek, 6. junija, na Vranskem pripravljajo pripovedovalski večer z domačinkami in domačini, v petek in soboto, 7. in 8. junija, bo v občinski hiši delavnica Moje korenine, zvečer pa v parku Pod lipami pripovedovanje za odrasle. V soboto bodo lahko obiskovalci prisluhnili pravljicam tudi na Vranskem. Ves dan bo živahno tudi v Motniku.

Sobotni večer bo posvečen zgodbam o starih modrostih in mladih norostih, ki jih bodo pripovedovali domačini. Ob 19. uri bodo odprli Pravljično hišo, ki bo od zdaj naprej vabila na razstavo mlade in stare. Vse skupaj bodo zaokrožili z dogodkom za starejše nad 18 let, ki je lani vzbudil kar nekaj zanimanja: Jenkrat sta dva … žgečkljive zgodbe z vsega sveta.