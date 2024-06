Sprejetje občinskega prostorskega načrta (OPN) je zakonska obveza, ki jo mora Mestna občina Koper sprejeti do konca letošnjega leta. V minulem tednu so zato javno razgrnili dopolnjen osnutek OPN, v kratkem pa bodo pripravili še dve javni obravnavi. Obe bosta potekali v protokolarni dvorani sv. Frančiška v Kopru, prva ta četrtek ob 18. uri, naslednja pa v torek, 11. junija. Razgrnjeno gradivo je občina sicer na vpogled ponudila tudi na svoji spletni strani, del gradiva je v tiskani obliki dostopen tudi v avli upravne stavbe Mestne občine Koper v Verdijevi ulici.

Namen druge javne razgrnitve je predvsem seznaniti javnost s spremembami v dopolnjenem osnutku v primerjavi s prvim dokumentom, ki so ga na občini predstavili pred dvema letoma. Ob tem zbirajo tudi predloge in pripombe k prikazanim spremembam. Zbrane pripombe sicer obravnavajo po strokovnih usmeritvah, predvsem ali so skladne s smernicami države. Vsebina dopolnjenega dokumenta je med drugim dopolnjena z nekaterimi predlogi krajevnih skupnosti in rezultati prostorskoplanerskih delavnic, ki so potekale na Škofijah, v Bertokih in Dekanih.

Kot je povedal koprski župan Aleš Bržan, so na občini zadovoljni s pripravljenim dokumentom, ki da predvsem uravnava in ureja tisto, kar do danes še ni bilo urejeno. Hkrati upošteva razvojne pobude za boljši razvoj podeželja. Javna razgrnitev gradiva občinskega prostorskega načrta bo sicer trajala do 30. junija, do takrat pa lahko javnost tudi poda pripombe in predloge.

OPN sicer ni edini projekt, s katerim se trenutno ukvarjajo v Mestni občini Koper. Kot je spomnil župan, je trenutno najdražje projektiranje novega zdravstvenega centra, ki se bliža koncu, projektirajo tudi dvigalo na Markovec. Na občini bodo poleg tega po načrtih v kratkem začeli graditi garažne hiše na Markovem hribu, začenjajo pa tudi pripravo dokumentacije za gradbena dovoljenja parkirišč na več ulicah.