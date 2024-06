40 let Društva kmetic Medvode: Zapostavljene, a vseeno predane svojemu poslanstvu

Članice Društva kmetic Medvode so ponosne na svoje delo na kmetiji. Kljub prezrtosti s strani države in slabemu socialnemu položaju ga opravljajo s srcem, na skupnih druženjih pa rade prisluhnejo druga drugi in si izmenjajo izkušnje. Nedavno so praznovale 40. obletnico svojega društva.