Ppo korupcijskem škandalu vlade pod vodstvom Sebastiana Kurza je leta 2019 začasno prevzela položaj kanclerke kot prva ženska v zgodovini države.

Brigitte Bierlein je umrla le nekaj dni pred 75. rojstnim dnem »po kratkotrajni in resni bolezni«, so danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili na avstrijskem ustavnem sodišču. Preden je postala kanclerka, je bila tudi prva ženska na čelu ustavnega sodišča, še pred tem pa je bila ugledna sodnica in tožilka.

Prihodnjim generacijam bo ostala v spominu kot svetel zgled samoodločanja in enakosti, je na omrežju X ob smrti nekdanje kanclerke danes sporočil avstrijski kancler Karl Nehammer.

Bierlein je med junijem 2019 in januarjem 2020 v Avstriji vodila prehodno vlado, potem ko je zaradi korupcijske afere Ibiza razpadla vladajoča koalicija svobodnjakov (FPÖ) in ljudske stranke (ÖVP), ki jo je vodil Kurz.

Afera Ibiza je izbruhnila po objavi posnetka, v katerem je nekdanji avstrijski podkancler Heinz-Christian Strache (FPÖ) pred volitvami leta 2017 v zameno za pomoč pri dvigu volilne podpore domnevni ruski vlagateljici na španskem otoku Ibiza ponujal poslovne pogodbe z vlado.