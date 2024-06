Nekoliko bolj negotove so razmere na obvezniškem trgu, kjer inflacija še naprej dirigira smer cen obveznic. Ta se sicer znižuje, vendar ne tako hitro, kot je bilo pričakovati v začetku leta. Močna pa ostaja makroekonomska slika. Če so bile napovedi v začetku leta, da se bo gospodarstvo ohladilo, obenem pa znižala tudi inflacija, zdaj ni tako. Gospodarstvo ostaja močno, potrošniki še naprej optimistični, brezposelnost izredno nizka, take pa so tudi napovedi za prihodnje mesece. Na borznem parketu še naprej prevladuje zgodba o umetni inteligenci. Podjetje Nvidia, ki proizvaja čipe, ki omogočajo, da podjetja lahko krenejo na pot AI, je pred kratkim objavilo rezultate za prvi kvartal. Izvršni direktor Jensen Huang je rekel, da sta generativna umetna inteligenca in pospešeno računalništvo (ang. accelerated computing) na točki, ko povpraševanje prihaja z vseh strani. Kupci so tako podjetja kot tudi države in razne paradržavne institucije.

Podjetje je v prvem kvartalu realiziralo 26 milijard prihodkov, kar predstavlja 260-odstotno rast v primerjavi s prvim kvartalom lanskega leta. Glede na prejšnji kvartal pa 18-odstotno rast. Tudi napovedi ostajajo optimistične, povpraševanje še naprej presega ponudbo in tudi napovedi ostajajo podobne. Delnice so letos pridobile že preko 120 odstotkov. Med preostalimi delnicami, ki so se priključile temi AI, pa so se začele delati razlike. Predvsem delnice tistih podjetij, ki so se označila za AI, a nato rezultati niso pokazali višjih prihodkov, so strmo upadle. Dejstvo je, da bodo pri trenutni spremembi poslovnih modelov nekatera podjetja izgubila, druga pa pridobila. V prihodnjih letih pa verjetno lahko pričakujemo kar nekaj novih zmagovalcev na borznem parketu, predvsem s področja umetne inteligence. Zgodba je sicer vroča in določena vrednotenja visoka, vendar pa lahko AI-revolucijo primerjamo z drugimi tehnološkimi revolucijami v preteklosti. Smo na začetku, spremembe pa ostajajo edina stalnica. Dejstvo je tudi, da je prilagoditev nujna. Kajti kdor se ne bo prilagodil, ne bo več konkurenčen. Razmere na delniških trgih tako ostajajo pozitivne, močna ekonomija in dobri rezultati kljub višjim obrestnim meram držijo delnice visoko.