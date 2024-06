Bojkot kajakaških združenj in deževno vreme, na katerega pa so kajakaši bistveno manj občutljivi kot drugi gostje, sta zaokrožila žalostno podobo, in namesto prve konice poletne sezone in prepričanja, da bomo dosegli in presegli obisk v času pred korono, je na Soči malo kajakašev, parkirišča samevajo, na črpalki ni gneče, prav tako je ni v trgovinah in gostilnah, na ulicah je kot v novembru, ko smo v kraju samo domačini. Prejšnja leta smo po binkoštih sodili, kakšna bo poletna sezona, letos pa vsak po svoje upa, da ne bi veljalo to nepisano pravilo.

Vendar kajakaši niso ostali doma in se z obžalovanjem in zagrenjenimi pripombami oglašajo iz različnih destinacij v alpskem prostoru, saj končno naša Soča, kljub svoji lepoti, ni edini vodotok, ki omogoča športno rekreacijske dejavnosti. In športnih rekreativcev ni pri nas zato, ker nimajo tistih evrov, ampak zato, ker so začutili sovražnost, nezaželenost in moti jih je, da se jih obravnava kot kriminalce, zato so zdaj tam kjer so, dobrodošli in jim ne grozijo nerazumljivo visoke kazni.

Podcenjevanje napovedanega bojkota pomembnega segmenta bovškega turizma se je pokazalo kot bumerang, ki nas je krepko lopnil po buči in namesto, da bi se ukvarjali z gosti, se lahko lotimo izračuna škode, ki ni omejena samo na reko Sočo, ampak je velika v celotni turistični ponudbi, ki je pokasirala učinek nespametnega in škodljivega odloka. Podoba izračuna bo izkrivljena, saj bo za kobariško občino letošnje leto zelo uspešno, finančno bo rekordno, saj se bo denarni izplen močno povečal zaradi plačil dovolilnic potnikov na raftu. Tako pa ne bo pri izračunu škode, ki jo je utrpela celotna veriga ponudnikov, saj bo velika finančno in v dejstvu, da bo trajalo, da se na Sočo vrnejo kajakaši in drugi športni rekreativci. Morda pa tega ne želimo in se tudi tokrat odpirajo šampanjci, kot so se ob odločitvi ustavnega sodišča, da ne zadrži izvajanja kobariškega odloka do končne odločitve.

Občina Kobarid se je odločila samostojno urejati interese na reki Soči, ne glede na zakonsko določilo, da se na vodotoku, ki teče skozi več občin, režim na reki ureja sporazumno s skupnim odlokom. Poleg tega je zelo dvomljiva uvedba plačila dovolilnice po osebi in ne več po plovilu. Eni trdijo, da je zakonita, drugi pa nasprotno in nihče ne ve kdo bo presekal ta gordijski vozel. Kobariški župan je večkrat poudaril, da se v občini Kobarid nikoli ne bodo odrekli suverenosti odločanja v svoji občini, čeprav je letos njihovo suverenost bovški turizem drago plačal s polomom turistične predsezone. Očitno pa velika škoda v sosednji občini ne šteje. Važna je suverenost, pa čeprav je odlok nezakonit in kdor hoče pluti po Soči, bo plačal.

Kdor pozna razmere na reki Soči, ve, da je bila tarča odloka gospodarska dejavnost, predvsem domača podjetja, češ da preveč zaslužijo, ker delajo netransparentno in premalo prispevajo. Vsi se strinjamo, da je takšno stanje treba odpraviti in preprečiti zlorabe, vendar to ni razlog za porazen in diskriminatoren odlok, katerega neupravičena in edina žrtev so kajakaši in drugi rekreativci in predvsem mladi.

Ali je možno, da so tudi potniki na raftu kaznovani tako kot rekreativci, saj Odlok pravi, da mora imeti vsak posameznik pri sebi veljavno poimensko, neprenosljivo dovolilnico? Ni možno, čeprav nimajo pri sebi dovolilnice, ki jo predpisuje in zahteva Odlok. Gostje namreč sploh ne vedo, da morajo imeti pri sebi dovolilnico in je tudi nimajo, kar je kršitev Odloka, ki je kaznovana z 800 evri! A zadevo so »elegantno«, vprašanje pa je, ali tudi zakonito, rešili s posebno aplikacijo, v katero so privolila vsa podjetja, ki prevažajo potnike. Podjetja na poseben račun položijo denarni depozit in preden se odpravijo na reko Sočo, nakažejo občini Kobarid znesek glede na število gostov, ki jih peljejo z raftom, torej vnaprej plačajo obvezne dovolilnice, ki so jo podjetja vračunala v svojo storitev. Ko se izčrpa depozit, se položi nov znesek. Zato je jasno, da gosta na raftu ne more doleteti nobena kazen, čeprav Odlok ne ločuje fizičnih oseb na rekreativce in goste na raftih, ki pri sebi nikoli nimajo dovolilnic. Ali tudi rekreativci, ki plovejo s plovili za več oseb, uporabljajo aplikacijo, mi še ni uspelo ugotoviti. Prav tako Odlok ne namenja niti črke plačevanju dovolilnic z aplikacijo.

Kakšno vlogo je v tem neokusnem šmornu, ki je povzročil zelo veliko škodo bovškemu turizmu, odigralo pristojno ministrstvo, to je ministrstvo za infrastrukturo? Nobene! Oziroma igra vlogo nemega opazovalca, saj ni odreagiralo tudi ob kršitvi zakonske določbe o sporazumnem urejanju interesov na vodotoku, ki teče skozi dve ali več občin. Menda jih nihče ni uradno obvestil in pozval k ukrepanju, čeprav sem jih o sprejemanju nezakonitega Odloka obvestil po prvem branju v juliju prejšnjega leta in po objavi odloka v Uradnem listu RS v oktobru in prosil, da ukrepajo. Očitno pa opozorilo na veliko škodo, ki bo povzročena z Odlokom, s strani občana ne šteje in se mirno tolerira nezakoniti Odlok. Ali objava v Uradnem listu ne zadostuje za ukrepanje? Sprašujem se, kako to, da nekatera ministrstva reagirajo na anonimne prijave, ministrstvo za infrastrukturo pa nič? Morebiti pa bo poslej za plovbo po celinskih vodah pristojno kar ustavno sodišče?

Letos smo uspešno opravili z rekreativci na reki Soči, kdo je naslednji na vrsti? Kolesarji, motoristi, pohodniki …? Ali Bovško res ne potrebuje turizma in ga je treba na hitro uničiti?

Siniša Germovšek, Bovec