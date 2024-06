Nagrado bo prejel za zaokrožen vokalni opus. V njegovih glasbenih pripovedih, ki jih piše že več kot trideset let, se prepletajo tematike veselja, upanja, ljubezni. Zanimajo ga različni slogi, posvetna in religiozna vsebina, staro in novo, s čimer presega dimenzijo časa in se dotika univerzalnih občutij.

Stalnica Čopijevega ustvarjanja so tudi priredbe slovenskih ljudskih pesmi, predvsem pa je obsežen njegov opus ženskih in mladinskih zborov. Zelo odmevna so njegova vokalno-inštrumentalna dela, mednje sodijo Missa brevis, Magnificat, Missa pro pace, kantata Od sanj modro nebo, Tri maše v jazz stilu in druge. Kompozicijo je študiral pri Danetu Škerlu in Urošu Rojku. Že med študijem je prejel naziv mladi glasbenik leta 1995 ter dve leti pozneje še Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Najprej je bil asistent dirigenta Stojana Kureta, potem pa tudi sam vodil in še vedno vodi vrsto zborov na Primorskem, Komorni zbor KGBL in druge. Leta 2016 je prejel nagrado Prešernovega sklada, je tudi dobitnik Gallusove plakete JSKD.