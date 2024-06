Namiznoteniško društvo Kajuh Slovan je v zadnjih letih najtrofejnejši ljubljanski klub. Igralke v postavi Lara Opeka, Tjaša Novak, Nuša Bolte in Katarina Lešnjak so pod vodstvom nekdanje odlične namiznoteniške igralke Špele Polončič v soboto tretjič zapored postale državne prvakinje, potem ko so bile dvakrat s 4:1 boljše od Arrigonija. Skupaj je NTD Kajuh Slovan zbral pet ženskih članskih naslovov. Klub ima zelo ambiciozne načrte, kar kaže podatek, da se mu je v zadnjih tednih pridružil Jernej Zalaznik, ki opravlja vlogo športnega koordinatorja. Zalaznik je leta 1987 z Jugoslavijo skupaj z Zoranom Primorcem, Ilijo Lupulescujem, Zoranom Kalinićem in Ištvanom Poljakom osvojil ekipno bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v New Delhiju, z Lupulescujem je bil mednarodni prvak Češke med dvojicami, bil pa je tudi slovenski članski namiznoteniški selektor in predsednik strokovnega sveta. Poleg Špele Polončič je v klubu dolgoletni profesionalni trener še Miloš Živkovič Peperko.

Ambiciozni načrti

V klubu s Kodeljevega imajo 50 registriranih namiznoteniških igralcev, med katerimi sta dve članski (Lara Opeka in Tjaša Novak) ter mladinski reprezentant (Bor Brodnjak). »Po razpadu Olimpije Ljubljana ni imela tako močnega namiznoteniškega kolektiva, kar sem v zadnjih letih vse bolj pogrešal. Ko sem prejel ponudbo Kajuha Slovana in poslušal njihove ambicije, je projekt postal zame zanimiv,« razlaga 57-letni Jernej Zalaznik, ki amatersko funkcijo športnega koordinatorja opravlja od začetka maja. »Moja naloga je skrb za razvoj športnikov, iskanje mladih in obetavnih igralcev ter selekcioniranje ekip. V klubu skrbim za povezavo med igralci, trenerji in starši, sem pa tudi predstavnik kluba v komuniciranju z Namiznoteniško zvezo Slovenije, njihovimi selektorji in strokovnim svetom.«

Zalaznik pravi, da se je že po nekaj tednih opravljanja funkcije pokazalo, da klub dejansko potrebuje športnega koordinatorja, če želi izpolniti cilje v obdobju dveh do treh let. »Želimo ostati državni prvaki pri članicah in sestaviti ekipo, ki bi bila konkurenčna v ligi prvakinj. Pri članih se želimo najprej uvrstiti v prvo ligo, potem pa biti med najboljšimi tremi klubi v državi, in sicer z ogrodjem domačih igralcev, na daljši rok pa bo potrebna tudi kakšna okrepitev iz tujine. Naš prioritetni cilj je vzgoja državnih reprezentantov. V okviru projekta NLB Šport mladim pa želimo mlade odvrniti od televizorjev, računalnikov in telefonov ter jih vrniti v telovadnice, na igrišča in v naravo. Mlade športnike želimo spodbuditi h gibanju in aktivnemu življenju, da s svojo predanostjo pomembno prispevajo k razvoju zdrave in odgovorne družbe. V sklopu tega projekta želimo zaposliti dva nova trenerja.«

V komunikaciji z NTZS ga zanimajo le strokovni izzivi

Medtem ko je Kajuh Slovan rezultatsko uspešen, mu je šlo v zadnjem obdobju slabše pri podpori pri imenovanju predsednika Namiznoteniške zveze Slovenije. Na zadnjih dveh volilnih skupščinah je bil klub prvopodpisan pri kandidaturah predsednika društva Ernesta Mencigarja in nekdanje slovenske reprezentantke Biljane Todorović, ki sta ju prepričljivo ugnala Alexander Igor Dreu in aktualni predsednik Tomaž Kralj.

»V kratkem času, odkar opravljam funkcijo, sem v rednem stiku s selektorji, z namiznoteniško zvezo pa bom sodeloval predvsem na strokovnem področju,« opisuje Jernej Zalaznik. »Zdi se mi povsem normalno, da si vsaj kakšen slovenski klub prizadeva, da bi na mesto predsednika panožne zveze pripeljal nekoga iz ljubljanskega okolja. Namiznoteniška zgodovina kaže, da je to zelo težko, saj je edini Ljubljančan, ki je doslej vodil zvezo, njen prvi predsednik Janez Reflak. Regijski kandidati imajo širšo podporo, močan je predvsem dolenjski okoliš, kjer je Tomaž Kralj po Janezu Pezlju in Marjanu Hribarju že tretji predsednik. S tem se v svoji funkciji sicer ne obremenjujem.«

*** Naš prioritetni cilj je vzgoja državnih reprezentantov. Jernej Zalaznik, športni koordinator NTD Kajuh Slovan