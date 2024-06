Koktajl s citrusi v zadnjih mesecih pripravljajo v barih po vsej državi, od Los Angelesa in Austina do New Yorka, pričakovati pa je, da bo prišel tudi na staro celino. »Limonado za odrasle« je v 70. letih 20. stoletja izumil Norman Jay Hobday, ustanovitelj in lastnik Henry Africa's, bara v San Franciscu v Kaliforniji. Prvotno so ga stregli v kozarcu za koktajle, ime pa je najverjetneje dobil po limoninih pastilah.