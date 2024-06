Pri SDS so prepričani, da »zdaj ni pravi trenutek, da podpremo Palestino«, kot enega od argumentov pa so navedli, da »tudi zato, ker kot taka ne obstaja z legitimnim vodstvom«.

No, če bi bili tako dlakocepski, bi v mnogih državah Zahoda leta 1991, ko se je osamosvajala Slovenija in smo po teh priznanjih neznansko hlepeli, lahko rekli, da naše mlade države ne morejo priznati, ker da kot taka »ne obstaja z legitimnim vodstvom«, tisoč razlogov za tak argument pa bi lahko našli povsod, recimo že v tedanji jugoslovanski ustavi. In ja, vidni član tistega vprašljivo legitimnega vodstva je bil tudi sedanji predsednik SDS Janez Janša.