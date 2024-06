Nekdanja soigralca in prijatelja iz resničnega življenja George Clooney in Brad Pitt bosta spet igrala skupaj v Applovem prihajajočem filmu Wolfs, v katerem igrajo tudi Amy Ryan, Austin Abrams in Poorna Jagannathan.

V filmu bosta upodobila plačanca, ki ju najamejo za isto delo, da se znebita trupla.

Igralca sta igrala skupaj leta 2008 v filmu bratov Coen Preberi in zažgi, skupaj pa sta nastopila tudi v franšizi Oceanovih. Film Wolfs je režiral Jon Watts, predvidoma pa bo na ogled septembra na Apple TV+.