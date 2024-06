S tem se končuje nekajletna saga o prestopu slednjega v Real, ki je na relaciji Madrid-Pariz povzročala ogromne napetosti, Realu pa je uspel največji prestop po prihodu Cristiana Ronalda.

Realu je tako v manj kot mesecu dni uspel sanjski »trojček«: najprej so že v začetku maja z ogromno prednostjo pred večnimi tekmeci iz Barcelone postali španski prvaki, v soboto so osvojili še Ligo prvakov, danes pa v svoje vrste pripeljali Mbappéja. Prihod slednjega se po magnitudi lahko primerja zgolj s prihodoma Zinedina Zidana 2001 in Cristiana Ronalda 2009, pričakovati pa je, da bosta tako Mbappé kot Real s tem ogromno pridobila; slednji bo poslej moral serijsko zmagovati, kot je v najboljših časih Ronalda, Mbappé pa si v Madridu želi osvojiti, česar mu v Parizu nikoli ni uspelo: osvojiti ligo prvakov in postati uradno najboljši nogometaš na svetu, prejemnik nagrade Zlata žoga.

Kot rečeno, se je saga s prestopom Mbappéja v Real vlekla najmanj zadnja tri leta, v resnici pa celo zadnjih sedem let. Začelo se je že leta 2017, ko je Mbappé zapuščal prvi klub, Monaco, v Madrid pa ga je vabil njegov vzornik, tedanji trener Belega baleta Zinedine Zidane. Toda Mbappe je, narobe sicer, a vseeno, ocenil, da je konkurenca napadalcev v Madridu zanj prehuda v tistem trenutku in je raje sprejel ponudbo Paris Saint Germaina (PSG), serijskega francoskega prvaka, kjer so mu ponujali vlogo nosilca igre na poti do končnega cilja, osvojitve Lige prvakov. Toda medtem se je položaj povsem obrnil: v Madridu se je od kluba poslovil Ronaldo, tudi Gareth Bale se je znašel na izhodnih vratih, tako da je postal znova mamljiv prihod v Madrid, kjer bi lahko igral v napadu s kolegom iz reprezentance Karimom Benzemajem, s katerim sta se odlično ujela v reprezentanci in Francijo leta 2021 pripeljala do naslova v Ligi narodov. Hkrati je v PSG nastala zmeda, ker so si lastniki umislili sanjski napadalni trio z Neymarjem, Messijem in Mbappejem, kjer se je obljubljena vodilna vloga slednjega izgubila, napad pa nikoli ni deloval, kot so si v pisarnah zamislili.

Tako je leta 2021, leto preden je Mbappéju potekla petletna pogodba s PSG, poleti nastala neverjetna saga s prestopom francoskega napadalca v Madrid; slednji je zanj ponujal neverjetnih 180 do 220 milijonov evrov, vendar ga Parižani niso spustili. V pogajanja se je na koncu vmešal celo francoski predsednik Macron, ki je Mbappeja prepričal, da je njegov obstanek v Parizu pomemben zaradi olimpijskih iger v tem mestu leta 2024, katarski lastniki PSG-ja pa, da je ključen kot marketinško orodje za svetovno nogometno prvenstvo v Katarju. Mbappe je pod pritiski klonil, kljub temu, da je bil s predsednikom Reala Florentinom Perezom že dogovorjen za prestop, in je podaljšal pogodbo s PSG še za dve leti, do 2024, z možnostjo dodatnega podaljšanja za eno leto (2025). Toda zaradi neugodnega razvoja dogodkov v Parizu je Mbappe februarja letos klub obvestil, da pogodbe ne bo več podaljšal in da bo izkoristil možnost ter Pariz zapustil, kar je pred nekaj dnevi tudi uradno sporočil preko družbenih omrežij. Kam odhaja iz Pariza, ni bilo treba dvakrat ugibati, čeprav so na vseh straneh še naprej igrali skrivalnice do današnjega razkritja.

Ko se je v teh dneh začelo šušljati, da utegne Real kmalu objaviti novico o Mbappéjevem prihodu, so španski mediji takoj izvrtali dva pogoja: da novica ne sme biti objavljena pred finalom lige prvakov, ker si sedanja generacija Realovih nogometašev ne zasluži, da bi Mbappéjev prihod zasenčil verjetno osvojitev nove evropske krone; Mbappé pa je menda zahteval, da se novico objavi pred začetkom priprav francoske reprezentance za prihajajoče evropsko prvenstvo v Nemčiji, da se bo potem igralec lahko v miru, razbremenjen teh obveznosti, pripravil za nastop na najbolj pomembnem letošnjem tekmovanju. Uradna predstavitev Mbappéja naj bi bila potem vseeno šele julija, po koncu Eura in pred začetkom priprav Reala na novo sezono, ki jih bodo večinoma opravili na poletni turneji po ZDA. Ker se bo Mbappé klubu pridružil poleti, tako odpade njegov nastop na pariški olimpijadi, k čemur so ga v Parizu tako močno prepričevali.

Ponovimo še tole: čeprav Mbappé doslej še ni osvojil ne lige prvakov ne Zlate žoge, je njegova kariera, predvsem v strelskem pogledu, že zdaj izjemna in impresivna. Za PSG je v letih 2017–24 dosegel skupaj 256 golov v 308 tekmah, še 72 pa jih je dosegel v dresu Monaca, k temu pa je treba dodati še 46 zadetkov v državni reprezentanci (v 77 nastopih) – skupaj govorimo o kar 374 golih, pri dobrih 25 letih (rojen je namreč decembra 1998). Poleg tega je osvojil naslov svetovnega prvaka v nogometu z reprezentanco Francije (2018) in z njo igral tudi v finalu SP v Katarju (2022), je najboljši strelec v finalih svetovnih prvenstev v nogometu (štirje zadetki), s Francijo pa je osvojil tudi že omenjeno Ligo narodov 2021; ni odveč napoved, da bo letos z vsemi topovi štartal tudi na naslov evropskega prvaka s francosko ekipo. Poleg tega je s PSG-jem šestkrat zapored osvojil naslov francoskega državnega prvaka, leta 2020 pa je s klubom igral tudi v finalu lige prvakov. Letos je bil tudi najboljši strelec lige prvakov z osmimi zadetki, skupaj jih je v tem tekmovanju dosegel 48 in je že zdaj na 10. mestu najboljših strelcev v zgodovini tega tekmovanja.