Časi se spreminjajo in s tem tudi tekmovalni sistem in plesne kategorije. Zadnja leta so novost dekliške in ženske formacije, ki s svojo energijo navdušujejo občinstvo. Na letošnje državno prvenstvo je bilo prijavljenih 80 tekmovalk in tekmovalcev iz vseh slovenskih klubov.

Ocenjevalna ekipa je bila sestavljena iz izkušenih sodnikov, med katerimi so bili Mirjam Kerpan Izak, Elizabeta Gruden, Matej Kosi, Anja Petrič, Marko Rus, Uroš Bizilj ter Uroš Mandelc.

Voditeljsko palico je prevzel Marko Hren, prvi državni prvak izpred 40 let.