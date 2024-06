Najboljši slovenski motokrosist vseh časov Tim Gajser (Honda) se je z zvrhano mero samozavesti podal v Nemčijo, kjer ga je čakala osma velika nagrada sezone v razredu MXGP. Ptujčan je med odmorom med zadnjo tekmo v Franciji izvedel, da je na zadnji dirki slavil prvo zmago sezone, ko so naknadno diskvalificirali dva tekmovalca, ki sta drugo vožnjo končala pred njim. Za prekipevanje samozavesti je poskrbelo še prizorišče Teutschenthal, ki izjemno ustreza tekmovalcu s številko 243 na motorju. Na dirkališču na Saškem je v karieri slavil štiri zmage in je od njega uspešnejši le legendarni Italijan Antonio Cairoli, ki je na najvišjo stopničko v bližini mesta Halle stopil kar petkrat. »Proga v Teutschenthalu mi je pisana na kožo, saj zelo ustreza mojemu načinu dirkanja,« je bil pred začetkom osmega tekmovalnega konca tedna odločen ​Tim Gajser.

Čeprav so se v Nemčiji v zadnjih dveh dneh spopadali z obilnimi padavinami in poplavami, slabo vreme ni ogrozilo dirke. »Na vreme ne moremo vplivati in smo pripravljeni na vse,« se je oteževalnih okoliščin zavedal Ptujčan, še preden se je usedel na motor. V soboto je svojo samozavest le še povečal, saj je bil najboljši v kvalifikacijah in je tako še povečal prednost v skupnem seštevku. »Razmere zaradi dežja niso bile enostavne, a sem zelo zadovoljen s svojo vožnjo,« je bil nasmejan Tim Gajser, ki je z izjemno vožnjo v izteku kvalifikacij prehitel največjega tekmeca Jorgeja Prada.

​Na dirki Španec brez napake

Če je branilec naslova ob izteku kvalifikacij naredil napako in slovenskemu asu omogočil prehitevanje, dane v dveh vožnjah tega ni ponovil. Jorge Prado se je dvakrat izstrelil s starta in vodil od prvega ovinka do cilja. V prvi vožnji je bil povsem razred zase, v drugi ga je 27-letni Slovenec priganjal, a mu odločilnega udarca ni uspelo zadati. »Zaradi močnega dežja je bila proga zelo zmehčana. Zavedal sem se, da ne smem storiti nobene napake, še posebno ne v drugi vožnji, ko je bil Tim ves čas tik za menoj,« je ključ do zmage pojasnil ​Jorge Prado.

Špancu se je v prvi vožnji najbolj približal Jeffrey Herlings, ki je izkoristil slab začetek Tima Gajserja in ga je uspešno zadržal za seboj. Nizozemec je bil pred Gajserjem dolgo tudi v drugi vožnji, a ga je petkratni svetovni prvak uspešno prehitel, da je na koncu zasedel drugo mesto na VN Nemčije. »Hvala moji ekipi za izjemen konec tedna. Rdeča številka je ponovno na mojem kolesu,« je po prejemu pokala za zmago na dirki še dejal Prado, ki je vodstvo v skupnem seštevku prevzel za pičli dve točki. Tim Gajser je z drugim mestom še sedmič letos stal na odru za zmagovalce, Prado pa se je v Teutschenthalu izenačil z Gajserjem, saj ima po novem štiri zmage na tem prizorišču.

V težkih razmerah je imel predvsem v prvi vožnji nekaj težav drugi slovenski dirkač Jan Pancar, ki je po slabšem startu končal na 22. mestu. Svojo kakovost pa je kazal večino časa druge dirke, ko se je vse do zadnjega kroga vozil na izvrstnem desetem mestu, nato pa storil napako in zasedel končno 16. mesto. Skupno je bil dvajseti in je prej novih pet točk za svetovno prvenstvo, ki se bo nadaljevalo že prihodnji teden v Latviji.