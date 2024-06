Kamerat je prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji in eden redkih tovrstnih na svetu. Kot je povedala vodja festivala Nina Kavzar, festival poudarja pravice delavcev, solidarnost, tovarištvo in skupni boj za boljši jutri.

Letošnji program vključuje nabor 26 filmov, gre pa za filme v fokusu, dokumentarne, celovečerne, kratke in animirane filme. Tako kot lani jih bodo predvajali v rudniškem rovu in kompresorski postaji. Za letošnje dogajanje na prostem so izbrali nekdanjo rudarsko kolonijo, kjer so pred leti bivale knapovske družine. Četrto izvedbo festivala bodo 27. junija odprli s koncertom zasedbe Laibach.

Francija je po besedah programskega vodje festivala Simona Tanška država upora, zato so jo izbrali za državo v fokusu. Predvajali bodo zabavno dramo Vseeno mi je (Rien a foutre) režiserja Emmanuela Marreja in Julie Lecoustre, ki je bil pred nekaj leti uvrščen na program filmskega festivala v Cannesu, drami Štiri minute na sobo (Ouistreham) režiserja Emmanuela Carrerea in Zakon trga (La loi du marche) Stephana Briza ter kratki film Čas je potekel (Pas le temps) v režiji Camille Lugan.

Delavski boj bo tudi letos rdeča nit petkove večerne okrogle mize Upor! Na okrogli mizi Zgradimo boljši svet – prihodnost je zelena! bodo govorili o okoljskem udejstvovanju in zeleni politiki, v nedeljo pa o pogojih dela filmskih ustvarjalcev. Na festivalu sodelujejo z drugimi delavsko-industrijskimi kraji po Sloveniji, kar so že lani poimenovali Kamerati kameratom. Projekcije filmov selijo še v Trbovlje, Idrijo, Litijo, Celje in Velenje. Festival Kamerat organizira KRC Hrastnik z Občino Hrastnik ob sofinanciranju Slovenskega filmskega centra.