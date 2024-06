To je seveda v nasprotju z odločevalci v Evropski Uniji, ki so prepričani, da bodo že po letu 2030 električno gnani avtomobili prevladovali. Kdo ima prav, bo pokazala prihodnost, dejstvo pa je, da se zaradi številnih razlogov, med katerimi sta tudi previsoka cena in premajhno število polnilnic, električni avtomobili vsaj v EU ne prodajajo tako, kot bi si odgovorni v avtomobilskem poslu želeli. Ali zato obstaja kakšna alternativa?

Mnogi sanjajo o avtomobilu, ki bi ga poganjala običajna voda, predvsem zato, ker bi deloval razmeroma poceni. In če menite, da je to bližje znanstveni fantastiki kot pa realnosti, naj samo omenimo, da naj bi Japonci že leta 2008 razvili avtomobil, ki za svoje delovanje ne potrebuje ničesar drugega kot vodo. Tako so po lastnih besedah uporabili poseben sistem vodne energije, ki za gorivo uporablja vodo in ne proizvaja nobenih škodljivih izpustov ogljikovega dioksida. Ker so tedaj dejali, da takšno vozilo stane zgolj 12.000 evrov, ob množični proizvodnji pa bi bila cena lahko štirikrat manjša, je logično vprašanje, zakaj danes ni serijsko na cesti in tudi v večjih količinah. A dejstvo je, da samo voda brez dodatnega izvora energije ne more poganjati avta. Bistvo se namreč skriva v generatorju, ki cepi vodo na vodik in kisik, posledično pa nastane gorivo, to je vodik. Seveda pa mora generator od nekod dobiti energijo. Po vsej verjetnosti je to električna, se pravi, da nekdo na koncu mora plačati račun. Ali prevedeno, pri japonskem avtomobilu energija za poganjanje avta ne prihaja iz vode. Voda je v tem primeru le prazna baterija, ki jo je generator napolnil.

Zgodba o avtomobilu, ki naj bi ga poganjala voda, ima sicer že dolgo brado in sega v leto 1980, ko je Stanley Mayer trdil, da je zasnoval avto, ki ga poganja voda, čeprav je nedosledno pojasnjeval način njegovega delovanja. 16 let kasneje so ga spoznali za krivega grobe in hude prevare, saj je s svojim projektom, ki se je izkazal za lažnega, pridobil sredstva investitorjev in jih oškodoval. Leta 1998 je umrl v nepojasnjenih okoliščinah, nekateri so trdili, da je bil zastrupljen.

Ne glede na to, ali je avto na vodo mit ali bližnja realnost, pa je dejstvo, da so prodajalci v Evropi letos zabeležili padec prodaje bencinsko in dizelsko gnanih avtomobilov ter rahlo rast električnih, tržni delež pa so glede na lansko leto pridobili zgolj hibridi in priključni hibridi. Skrbi tudi padec dobička, pri Mercedesu za kar 30, Volkswagnu za 20 in Stellantisu za 12 odstotkov, kar za leto 2024 poslovno ne obeta nič dobrega. Avtomobili, ki naj bi jih poganjala voda, so tako med veliki avtomobilskimi proizvajalci trenutno zadnja skrb.