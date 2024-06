Pa se je zgodilo. Trenutek nepozornosti, splet okoliščin ali pa smo bili zgolj na napačnem mestu ob napačnem času, a nesreča je tu. Ko se prvi šok dogodka poleže in Fobos nekoliko sprosti primež, ugotovimo, da situacija niti ni tako huda. Nič zlomljenega, nobene krvi, nobenega poškodovanega. Nastala je zgolj gmotna škoda, mi pa smo postali del prometne statistike. »Policija je v letu 2023 obravnavala 13.853 prometnih nesreč, pri katerih je nastala samo materialna škoda. V letošnjem letu smo takšnih prometnih nesreč do 27. maja obravnavali 4970,« je povedala Maja Ciperle Adlešič, predstavnica policije za odnose z javnostmi.

Daleč od tega torej, da bi bili prvi. Če pa je prvič za nas, zna izkušnjo spremljati še dodatna tesnoba zaradi negotovosti, kaj je treba v takšnih primerih pravzaprav storiti. »V prometni nesreči, pri kateri je prišlo samo do materialne škode, je potrebno vozila takoj odstraniti z vozišča. Če so vozila nevozna, pa vozilo zavarovati ter označiti kraj nesreče. S tem poskrbimo, da ne bi prišlo do novih trčenj in da je promet čim manj oviran,« je pojasnila Ciperle Adlešič. »Po navedenem je potrebno soudeleženim posredovati ime in priimek ter naslov, posredovati podatke iz vozniškega dovoljenja in prometnega dovoljenja ter posredovati podatke o obveznem zavarovanju ali izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči.« Opozorila je še, da je pri prometni nesreči z materialno škodo treba ostati na kraju prometne nesreče toliko časa, kolikor je potrebno, da udeleženci v prometni nesreči dobijo potrebne podatke in izpolnijo Evropsko poročilo o prometni nesreči.

Policija sicer pravi, da se pri takšni prometni nesreči udeleženci lahko sami dogovorijo glede odgovornosti. Vendar pozor! Zavarovalnice imajo svoja pravila. »V splošnih zavarovalnih pogojih kasko zavarovanja je zapisano, da mora policija opraviti ogled škodnega dogodka, če nekdo želi uveljavljati nastalo škodo. Dolžnost vsakega posameznika je zato, da o prometni nesreči takoj obvesti policijo, ta pa potem presoja, ali bo primer obravnavala ali ne. Mora pa biti policija z dogodkom seznanjena,« so pojasnili pri Zavarovalnici Triglav. Svetujejo še, da udeleženci prometne nesreče tudi sami fotografirajo prizorišče nesreče in nastalo škodo na vozilih.

Trajanje cenitve je odvisno od več dejavnikov

Če še odplačujete lizing, manjša nesreča ni razlog za dodaten preplah. »Pri manjših praskah in poškodbah je običajno, da lizinške družbe ni potrebno obveščati o nastanku škodnega dogodka, je pa priporočljiva čimprejšnja prijava škode zavarovalnici,« so pojasnili pri NLB Leas&GO. »Načeloma poškodbe vozila ne vplivajo na potek lizinške pogodbe. V skladu s splošnimi pogoji mora jemalec predmet lizinga redno na lastne stroške servisirati, izvajati popravila in odpravljati poškodbe in okvare, z namenom da vozilo ohranja svojo vrednost.« Pri NLB Leas&GO so povedali še, da večina zavarovalnic zahteva prijavo nesreče v roku 3 do 7 dni. »Zastaralni rok je sicer tri leta, vendar je pozneje težje dokazovati okoliščine nesreče,« so še dodali. Nastalo škodo je sicer najhitreje možno prijaviti prek spletnih strani zavarovalnic. Za tiste, ki imajo radi bolj oseben stik, pa obstajajo tudi telefonske številke. Obrnete se lahko tudi na svojega zavarovalnega zastopnika.

»Ko nesreče ne povzročite vi, škodo uveljavljate po polici zavarovanja avtomobilske odgovornosti povzročitelja. V teh primerih je najbolje, če na spletni strani zavarovalnice povzročitelja preverite, kam se obrnete, kaj potrebujete in kako urejate reševanje škode,« so svetovali pri Zavarovalnici Triglav. »Medtem ko zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) poskrbi za vozilo, v katero je povzročitelj trčil, pa lahko zavarovanec, ki je povzročitelj nesreče, škodo, ki je nastala na njegovem vozilu, uveljavlja prek kasko zavarovanja.« Udeleženost v nesrečah zna sicer vplivati tudi na višino zavarovalnih premij, saj zavarovalnice dajejo dodatne popuste za varno vožnjo in penale za škodo na vozilu. Omenjeni sistem bonus – malus vpliva na premijo zavarovanja avtomobilske odgovornosti, zavarovanja AO plus in splošnega kaska.

Sama cenitev nastale škode je odvisna od kompleksnosti primera in tega, ali je zavarovanec zavarovalnici posredoval vse potrebne podatke o nesreči. »Cenitev vozila, ki ni močno poškodovano, je lahko opravljena relativno hitro. Težko pa posplošujemo, saj se čas obravnave lahko razlikuje glede na posamičen primer oziroma njegove specifike,« so pojasnili pri Zavarovalnici Triglav. »Pogosto je potrebno nekaj časa čakati tudi na pridobitev policijskega zapisnika. Velja namreč, da morajo biti z ustreznimi dokazili ugotovljene vse okoliščine škodnega dogodka, za njihovo pridobitev pa je včasih potrebno nekaj več časa, zato to lahko pomeni nekoliko daljše reševanje škodnega primera. Zavarovalnica na to ne more vplivati.« Stranka lahko vozilo na popravilo pelje na pogodbene servise zavarovalnice, takoj ko je škoda prijavljena in ocenjena. Na nekaterih pogodbenih servisih pa je mogoče škodo tudi prijaviti, tako da niti ni potreben obisk zavarovalnice.

Kazen za pobeg je 500 evrov

Žal pa včasih tudi pri manjših nesrečah stvari ne tečejo gladko. Morda se povzročitelj nesreče v trenutku, ko smo vozila umaknili s ceste, premisli in vztraja, da ni odgovoren. Policija v tem primeru miri, da je okoliščine nesreče možno razbrati tudi po umiku vozil s ceste in da z obiskom prizorišča zberejo dokaze, potrebne za ukrep zoper povzročitelja. Zgodi se tudi, da povzročitelj pobegne z mesta nesreče oziroma za seboj ne pusti nobenih podatkov. To se rado dogaja zlasti na parkiriščih. »V letu 2023 se je zgodilo 3792 prometnih nesreč z materialno škodo in je povzročitelj pobegnil s kraja prometne nesreče. V letošnjem letu takšnih prometnih nesreč beležimo 1424,« je povedala Ciperle Adlešič. »Največ tovrstnih prometnih nesreč se zgodi na območju PU Ljubljana in PU Maribor, kar je sorazmerno z velikostjo posameznih policijskih uprav in obsegom cestnega omrežja.« Globa za pobeg znaša 500 evrov. Če policija povzročitelja ne odkrije, mora oškodovanec škodo žal kriti iz lastnega zavarovanja. Škodni sklad Slovenskega zavarovalnega združenja materialne stroške zaradi neznanega povzročitelja krije le v primeru nesreč, ko nastanejo tudi hude telesne poškodbe. »Vzroki za tako imenovani pobeg s kraja prometne nesreče so različni, lahko pa omenimo, da je razlog za pobeg najpogosteje še kakšna druga okoliščina pri povzročitelju, kot je na primer vožnja pod vplivom alkohola ali brez veljavnega vozniškega dovoljenja,« je še pojasnila Ciperle Adlešič.

