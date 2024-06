Za reformo ni poguma

Uvesti celovit sistem progresivne obdavčitve premoženja z namenom dolgoročnega financiranja socialnih in razvojnih politik države in lokalnih skupnosti. To je ena obljub aktualne vlade, zapisanih v koalicijski pogodbi. »Na dolgi rok bomo uredili pravičen, pošten in enostaven davek na nepremičnine.« To je druga obljuba. Prvi polčas vlade premierja Roberta Goloba je minil. Najzahtevnejše in kočljive reforme, kar davčna je, se praviloma izvajajo v prvih polovicah mandatov vladajočih garnitur. Zato se vsiljuje vprašanje, ali bo vlada dane obljube prelomila.