Tokrat so to superge adidas samba –​ esque, ki so del kolekcije v2.wav. Čeprav so njihove stvaritve nenavadne, vse, kar ta umetniški kolektiv iz Brooklyna oblikuje, hitro postane viralno in nato izgine iz javnosti. Pogosto pristanejo na sodišču zaradi obtožb o kopijah različnih znamk, nove superge, ki so jih izdali, pa so posebne in čudaške ter so nekakšna imitacija nogometnih čevljev. Tokrat gre za vse prej kot običajen copat: gumijasti podplat po vsej dolžini sledi čudaškemu valovitemu vzorcu, podobnemu supergi wavy baby, zaradi katere so s podjetjem Vans v sodnem sporu glede avtorskih pravic. Tokrat so pazili, da ne bi pretiravali s podobnostjo z originalnimi sambami, a primerjavo lahko potegnemo zaradi videza in gumijastega podplata.